Когда и как правильно взвешиваться, чтобы узнать свой точный вес

Вес — одна из самых частых единиц измерения человека. Принято считать, что именно он определяет, насколько мы здоровы, стройны, красивы. Однако в то же время это, пожалуй, самый неточный и нестабильный из всех показателей тела, и важно учитывать ряд нюансов при его измерении.

Что может влиять на вес

Изменения веса в течение дня — естественны и физиологичны, если они не превышают 1-1,5 кг. Это связано с постоянным и безостановочным процессом обмена веществ, обновлением клеток организма, приемами пищи, физической активностью и многими другими факторами.

Колебания более 2 кг сигнализируют о том, что стоит обратиться к терапевту.

Вот несколько факторов, которые могут влиять на вес в течение дня.

Тренировки

На вес влияет интенсивность тренировки. Не стоит вставать на весы на выходе из спортивного зала, ведь можно увидеть как резкий минус за счет обезвоживания организма, так и значительный плюс, если в процессе тренировки мышцы получили микротравмы и начался воспалительный процесс.

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Водно-солевой баланс

Потребление жидкости также немаловажный фактор, влияющий на вес. И если с чрезмерным питьем все логично, то и нехватка жидкости, как ни странно, может привести к увеличению цифры на весах. В таком случае организм начинает задерживать влагу, чтобы сделать запас на случай долгого обезвоживания.

Количество соленой пищи тоже может повлиять на прибавку в весе. Казалось бы, вы перекусили низкокалорийными солеными огурчиками, и в долгосрочной перспективе они и правда не скажутся на весе, но вот здесь и сейчас жидкость снова задержалась и не торопится уходить из организма.

Приемы пищи

Не стоит вставать на весы в течение 2-3 часов после приема пищи. И если вдруг случился сытный и насыщенный вкусами ужин, с утра весы тоже лучше проигнорировать.

Сон

Некачественный, рваный или слишком короткий сон (или сильный стресс) — тоже причины неожиданных цифр. Гормоны не могут оставить такие потрясения без ответа.

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Хронические заболевания

При наличии хронических заболеваний или острых состояний вполне возможны колебания веса.

Менструальный цикл

Женщинам за 2-4 дня до начала менструального цикла и на весь период менструации весы лучше спрятать в дальний шкаф! Сантиметр для замеров тела — вместе с ними. В этот период происходит слишком много процессов в организме, отеки и гормональные «игры» — только верхушка айсберга.

Как правильно взвешиваться, чтобы узнать точный вес

Так как же узнать свой точный вес? Нужно применить правило трех «С»:

Спокойно . Не контролировать вес чаще чем раз в неделю. В противном случае из-за вполне объяснимых колебаний можно получить эмоциональные реакции и даже спровоцировать расстройство пищевого поведения.

Стабильно . Взвешиваться в один и тот же день в одно и то же время, например по средам в 7.30-8.00. Так вы будете видеть более чистую динамику. Понедельник и утро после корпоративов или деловых встреч лучше не выбирать.

Спросонок . Встаем на весы сразу после пробуждения и утреннего туалета. За ночь организм потерял достаточное количество калорий, накопленную жидкость вы отпустили, а новой пока набрать не успели.

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Какие еще показатели важно измерять

С контролем веса разобрались, но более эффективным будет не только контролировать цифры на весах, но и раз в неделю измерять объем груди, талии и бедер. Внешний вид далеко не всегда зависит от веса, один и тот же человек при весе 65 кг может выглядеть подтянуто и стройно, а может иметь видимые излишки на теле.

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