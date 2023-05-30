8 простых шагов, которые помогут отказаться от алкоголя самостоятельно

Легко ли завязать с вредной привычкой раз и навсегда? И есть ли какая-то инструкция по избавлению от зависимости? К сожалению, волшебного рецепта, работающего для всех подряд, не существует. Но есть правила, которые помогают постепенно выйти из алкогольной зависимости.

Шаг 1. О сознайте собственную зависимость

Этот шаг — самый трудный и психологически некомфортный. Многие зависимые ломаются уже на нем. Обратите внимание на фразы-маркеры, которыми вы, возможно, пользуетесь для оправдания:

преуменьшение проблемы: «Могу отказаться в любой момент!»;

иллюзия слабого алкоголя: «Это же вино/пиво, а не водка!»;

оправдание социальной успешностью: «У меня все в порядке — есть семья/работа/статус/образование/я зарабатываю!»;

оправдание спортивными занятиями и отменным здоровьем: «Я же тренируюсь/хожу в зал/нормально себя чувствую!»;

снятие ответственности: «Я выпиваю в компании, чтобы не выделяться!»;

«Я пью только по выходным!» — формирование цикла зависимости, состоящего из подготовки, употребления алкоголя, последующего восстановления, и снова по кругу.

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Шаг 2. Попытайтесь понять, почему вы выпиваете

Что именно подталкивает вас раз за раз идти за алкоголем? Приглядитесь, возможно, причина алкоголизма кроется во внутренней неудовлетворенности. Попробуйте вычислить закономерность, что происходит и подталкивает вас выпить каждый раз.

Шаг 3. Примите и поймите — дальше вам будет проще

Сейчас вам кажется, что отказ от алкоголя — трагедия на всю жизнь. Однако со временем вы поймете, что жизнь без него станет более здоровой. Не ставьте себе цель отказаться от алкоголя навсегда. Несколько дней, неделя или месяц — реальная цель. Представьте себе пьяный вечер (и похмелье) как ОРВИ, после которого невозможно соображать.

Шаг 4. Избавьтесь от лишнего

Вопреки мнению многих психологов, предлагающих забить дом «запрещенкой», я категорически не советую закупаться алкоголем впрок. И не советую держать дома гору бутылок, проверяя себя на прочность. Выбросьте алкоголь из дома и постарайтесь поддерживать здоровую атмосферу.

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Шаг 5. Запланируйте «трезвые» дела

Вам невыносимо хочется выпить? Кажется, что еще немного и сорветесь? Создайте себе нестрессовый to do list. Это могут быть:

прогулка на свежем воздухе;

легкое наведение порядка или разбор вещей на полке (не масштабная уборка);

просмотр фильмов или чтение книг.

Да, подобные дела не заменят привычный алкогольный досуг. Но они могут заставить вас переключиться с зависимости на трезвую волну.

Шаг 6. Найдите новый круг общения

Наверняка в вашем прежнем кругу алкоголь был нормой жизнью. И вашу новую позицию люди из него могут банально не принять. Поэтому постарайтесь найти друзей и по новым интересам.

Шаг 7. Постарайтесь не удариться в новую зависимость

Бросив пить, помните золотое правило. Вы всегда можете окунуться в новое опасное пристрастие. Курение, переедание, порнозависимость и азартные игры — на первый взгляд спасение для расшатанной нервной системы. Но как быстро вы окунетесь в новое болото?

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Шаг 8. Вспоминайте моменты, когда вам было хорошо и без алкоголя

Фиксируйте свои эмоции и психологическое состояние каждый день. Старайтесь сосредоточиться на хороших моментах и дарите себе маленькие сюрпризы. Послеобеденный сон, чашка чая или приятная покупка? Мозг запомнит позитивные эмоции.

Однако, часто сражаясь с зависимостью, вы можете ощутить себя в тупике. Страх сорваться и вернуться к прежней пагубной привычке знаком многим зависимым. И в этом случае необходима помощь психиатра-нарколога и психотерапевта. Они назначат грамотное лечение, окажут психотерапевтическую помощь и помогут начать жить заново. Один в поле не воин, если речь идет о зависимости.