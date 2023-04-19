Как изучение иностранных языков влияет на здоровье

Изучение иностранных языков — полезная нагрузка для мозга. Чем больше языков знает человек, тем больше клеток в его головном мозге активно работают и создают новые нейронные связи. Но у этого времяпрепровождения есть и другие преимущества.

Зачем еще изучать иностранные языки, обсудили с полиглотом, переводчиком и преподавателем Анирой Аль-Накиб.

Доктор филологии и биологии Татьяна Черниговская считает, что изучение иностранных языков полезно с точки зрения нейрофизиологии, а билингвизм в XXI веке — новая норма. Черниговская является сторонницей того, что мозг необходимо обеспечивать сложной работой, постоянно его совершенствуя. Изучение нового языка, переводческая деятельность — как раз те задачи, которые способствуют развитию головного мозга.

Но польза не ограничивается только этим.

Профилактика болезни Альцгеймера и деменции

Согласно исследованию 2017 года, знание двух и более языков может отсрочить появление деменции, даже если человек к ней предрасположен. Также такая деятельность помогает сохранить здоровье и нормальное функционирование мозга.

Изучение иностранных языков также помогает уменьшить риски болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли психолог Эллен Белосток и ее коллеги из Йоркского университета в Торонто.

Недавно эта группа исследователей протестировала около 450 пациентов, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера. Так, 50% были двуязычными, а другие испытуемые говорили только на одном языке. Хотя у всех пациентов были одинаковые уровни когнитивных нарушений, исследователи обнаружили, что у пациентов, которые владели двумя языками, болезнь Альцгеймера проявлялась в среднем на четыре года позже, чем у тех, кто говорил только на одном языке.

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Бесконечная возможность совершенствоваться

Учить иностранный язык человек может столько, сколько захочет, ведь у этого процесса нет предела. В этом заключается один из главных плюсов изучения языков — это бесконечное хобби, которое может быть максимально разнообразным.

Говорят, что с изучением каждого нового языка вы проживаете на одну жизнь больше. Австрийский философ Людвиг Витгенштейн писал, что мир человека таков, каков его язык.

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