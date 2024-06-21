Иппотерапия: как лошади помогают людям в борьбе с заболеваниями

Лошади — умные и чуткие животные. Люди одомашнили их около шести тысяч лет назад. На протяжении веков лошади помогали людям в работе, служили транспортом, а сегодня их используют и в медицине. Вместе с экспертом рассказали про иппотерапию — уникальный метод реабилитации.

Что такое иппотерапия

Слово «иппотерапия» происходит от древнегреческих слов, означающих «лошадь» и «лечение». Это особый метод реабилитации, в котором используются лошади. Иппотерапия применяется не только для помощи людям с физическими заболеваниями, но и для коррекции поведения у тех, кто страдает от психических расстройств.

Этот метод применяется еще и для абилитации — обучения людей с ограниченными возможностями важным навыкам и умениям.

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История иппотерапии

О целебной силе верховой езды говорил еще древнегреческий ученый Гиппократ. В XVIII веке знаменитый французский энциклопедист Дени Дидро написал книгу «О верховой езде и ее значении для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести», где утверждал, что езда на лошади — отличная профилактика многих болезней. Пионером иппотерапии в ее современном понимании считается Лис Хартель.

В 1956 году Лис Хартель приняла участие в XVI Олимпийских играх и стала серебряным призером. Ее восстановление после опасной болезни заинтересовало медицинское сообщество, и в 1969 году была создана официальная Ассоциация иппотерапии. С тех пор специальные центры функционируют почти во всех странах мира.

Как работает иппотерапия

Во время иппотерапии ритмичная походка лошади имитирует нормальные движения человеческого таза. Это помогает, например, реабилитироваться человеку, который долго лежал и не мог ходить.

Идущая лошадь стимулирует вестибулярный аппарат, учит сохранять равновесие, держать осанку. Развиваются мышцы кора, шеи, спины, ног.

Фото istockphoto.com/Groomee

Температура тела у лошади на несколько градусов выше, чем у человека. Исходящее от животного тепло помогает пациенту расслабиться и получить удовольствие от занятия.

Нельзя забывать про терапевтический эффект непосредственно от общения с животным. Взаимодействие с лошадью повышает уровень серотонина и дофамина — гормонов, которые помогают организму успокоиться и расслабиться. Иппотерапия также снижает уровень кортизола, гормона стресса, и понижает кровяное давление.

При каких заболеваниях помогает иппотерапия

Иппотерапия может принести пользу пациентам любого возраста, но чаще ее используют для помощи детям. При церебральном параличе она помогает развить устойчивость мышц шеи и спины.А у детей с аутизмом и задержкой развития развиваются двигательные навыки, улучшается психоэмоциональное состояние.

Фото istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

К другим заболеваниям, при которых помогает иппотерапия, относятся:

синдром Дауна;

мышечная дистрофия различного происхождения;

ампутация конечностей;

рассеянный склероз;

некоторые психиатрические заболевания;

некоторые заболевания суставов;

задержка речевого развития;

сколиоз первой и второй степени;

неврозы;

СДВГ;

остеохондроз;

гипертоническая болезнь первой и второй стадии;

начальные стадии артроза в реберно-позвоночных суставах.

Важно отметить, что терапию не проводят во время обострения заболеваний.

Как проходят занятия иппотерапией

То, как будет проходить занятие по иппотерапии, зависит от многих факторов: возраста пациента, сопутствующих заболеваний, методики инструктора-иппотерапевта, погодных условий. Поэтому нет единой схемы проведения сессии.

В занятиях по иппотерапии всадник может принимать несколько положений тела.

Положение лежа используется для улучшения контроля за мышцами шеи и учит поддерживать ее в вертикальном положении. При этом головой человек может быть развернут как в сторону головы лошади, так и в сторону крупа (задняя часть корпуса лошади. — Прим. ред. ).

Сидя на лошади, пациент развивает навыки ходьбы и моторные навыки.

Фото istockphoto.com/Igor Alecsander

Кому противопоказана иппотерапия

Хотя иппотерапия относится к неинвазивным методам лечения, существуют некоторые противопоказания. Если у вас есть одно из следующих заболеваний, то, скорее всего, иппотерапевт откажет в занятиях: