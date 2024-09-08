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Инверсионный стол: что это, как использовать, противопоказания инверсионной терапии
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Что такое инверсионный стол и избавляет ли он от боли в спине

Татьяна Пищева
Автор
Лев Дунаев
Травматолог-ортопед
Женщина, занимающаяся инверсионной терапией
Фото SergeyChayko/istockphoto.com
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Боль в спине значительно снижает качество жизни. Люди, страдающие этой проблемой, постоянно находятся в поисках эффективного метода лечения. В последнее время набирает популярность новый способ борьбы с дискомфортом в районе позвоночника — инверсионная терапия, которая выполняется на специальном тренажере — инверсионном столе. Вместе с врачом травматологом-ортопедом разбираемся, действительно ли это помогает облегчить боль.

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Как работает инверсионная терапия

Инверсионная терапия — способ лечения, при котором пациент на некоторое время принимает положение вверх ногами на специальном тренажере — инверсионном столе. Считается, что это оказывает положительное влияние на позвоночник и суставы.

Принцип действия инверсионной терапии основан на снижении давления на позвоночник. Большую часть времени человек проводит в прямом положении тела. Под действием гравитации происходит сжатие межпозвоночных дисков и усиление физиологических изгибов. Чтобы компенсировать этот эффект, тело человека приводят в инверсивное положение: его кладут на поверхность, закрепляют за лодыжки и наклоняют под углом от 20 до 90 градусов. Считается, что при инверсии происходит растяжение позвоночника, что может уменьшать давление на межпозвоночные диски и нервы.

Инверсионная терапия
Фото miljko/istockphoto.com

Полезна ли инверсионная терапия

Исследование британских ученых подтверждает облегчение боли в спине после использования инверсионного стола. Однако качество данных вызывает сомнение. Во-первых, работу ученых профинансировал производитель инверсионных столов, что создает конфликт интересов.

Существует исследование, согласно которому инверсионная терапия помогла людям с болью в спине избежать операции на позвоночнике. Однако в него было включено лишь 26 пациентов, что позволяет усомниться в универсальности выводов. Другое исследование говорит о снижении нервно-мышечного напряжения у группы испытуемых по сравнению с контрольной группой. Но и в этой научной работе выводы были сделаны на основе данных всего 12 пациентов.

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Чем опасна инверсионная терапия

По мнению врачей, использование инверсионного стола несет в себе больше рисков, чем пользы.

Инверсионный стол обладает краткосрочным и непредсказуемым эффектом. Он действительно может субъективно уменьшить болевой синдром, а может спровоцировать обострение и усиление болей, особенно если сразу после процедуры встать на ноги.
Лев Дунаев
Травматолог-ортопед

Также существуют исследования, которые предупреждают: при применении инверсионной терапии существует повышенный риск осложнений из-за повышения внутричерепного давления.

Боль в спине
Фото SergeyChayko/istockphoto.com

Лучше не пользоваться инверсионным столом самостоятельно. В идеале весь процесс должен контролировать врач. Во-первых, из-за перепада давления можно потерять сознание. В шумном тренажерном зале может пройти очень много времени, прежде чем кто-то заметит что вам стало плохо. К тому же неправильное использование стола может не облегчить боль, а сделать ее сильнее.

На санаторно-курортном лечении после процедуры водного вытяжения, у которого похожий принцип действия, пациент не менее часа лежит на жесткой кушетке, а после в обязательном порядке надевает корсет на поясничный отдел позвоночника. Если этим пренебречь, можно заработать еще более сильный рефлекторный спазм мускулатуры.
Лев Дунаев
Травматолог-ортопед

Стоит ли заниматься инверсионной терапией

В целом в единичных случаях инверсионный стол может помочь справиться с болью в спине, но только в том случае, если его применение посоветовал врач. Если вы не консультировались со специалистом, то лучше сделать выбор в пользу лечебной физкультуры.

Инверсионный стол — это пассивный метод лечения. Я же всегда рекомендую, насколько это возможно, лечиться активно. Примерно такого же эффекта можно добиться парой десятков хорошо всем известных скручиваний на пресс: пользы будет больше, а рисков меньше.
Лев Дунаев
Травматолог-ортопед

Однако существует ряд абсолютных противопоказаний, когда инверсионный стол использовать категорически нельзя:

  • заболевания глаз (особенно глаукома);

  • гипертоническая болезнь;

  • аритмия;

  • аневризмы сосудов головного мозга;

  • ишемическая болезнь сердца;

  • вентральные грыжи;

  • протезированные суставы;

  • беременность.

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