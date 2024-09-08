Что такое инверсионный стол и избавляет ли он от боли в спине

Боль в спине значительно снижает качество жизни. Люди, страдающие этой проблемой, постоянно находятся в поисках эффективного метода лечения. В последнее время набирает популярность новый способ борьбы с дискомфортом в районе позвоночника — инверсионная терапия, которая выполняется на специальном тренажере — инверсионном столе. Вместе с врачом травматологом-ортопедом разбираемся, действительно ли это помогает облегчить боль.

Как работает инверсионная терапия

Инверсионная терапия — способ лечения, при котором пациент на некоторое время принимает положение вверх ногами на специальном тренажере — инверсионном столе. Считается, что это оказывает положительное влияние на позвоночник и суставы.

Принцип действия инверсионной терапии основан на снижении давления на позвоночник. Большую часть времени человек проводит в прямом положении тела. Под действием гравитации происходит сжатие межпозвоночных дисков и усиление физиологических изгибов. Чтобы компенсировать этот эффект, тело человека приводят в инверсивное положение: его кладут на поверхность, закрепляют за лодыжки и наклоняют под углом от 20 до 90 градусов. Считается, что при инверсии происходит растяжение позвоночника, что может уменьшать давление на межпозвоночные диски и нервы.

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Полезна ли инверсионная терапия

Исследование британских ученых подтверждает облегчение боли в спине после использования инверсионного стола. Однако качество данных вызывает сомнение. Во-первых, работу ученых профинансировал производитель инверсионных столов, что создает конфликт интересов.

Существует исследование, согласно которому инверсионная терапия помогла людям с болью в спине избежать операции на позвоночнике. Однако в него было включено лишь 26 пациентов, что позволяет усомниться в универсальности выводов. Другое исследование говорит о снижении нервно-мышечного напряжения у группы испытуемых по сравнению с контрольной группой. Но и в этой научной работе выводы были сделаны на основе данных всего 12 пациентов.

Чем опасна инверсионная терапия

По мнению врачей, использование инверсионного стола несет в себе больше рисков, чем пользы.

Также существуют исследования, которые предупреждают: при применении инверсионной терапии существует повышенный риск осложнений из-за повышения внутричерепного давления.

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Лучше не пользоваться инверсионным столом самостоятельно. В идеале весь процесс должен контролировать врач. Во-первых, из-за перепада давления можно потерять сознание. В шумном тренажерном зале может пройти очень много времени, прежде чем кто-то заметит что вам стало плохо. К тому же неправильное использование стола может не облегчить боль, а сделать ее сильнее.

Стоит ли заниматься инверсионной терапией

В целом в единичных случаях инверсионный стол может помочь справиться с болью в спине, но только в том случае, если его применение посоветовал врач. Если вы не консультировались со специалистом, то лучше сделать выбор в пользу лечебной физкультуры.

Однако существует ряд абсолютных противопоказаний, когда инверсионный стол использовать категорически нельзя: