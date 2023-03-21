Что такое интуитивное питание и кому оно не подходит? Отвечает диетолог

Интуитивное питание — метод, основанный на внутренних ощущениях голода и насыщения, а не на строгих правилах или диетах. По сути, подход направлен на то, чтобы построить прочные отношения со своим телом и научиться доверять естественным сигналам организма.

Принципы интуитивного питания

Отказ от ограничений

Согласно методу интуитивного питания, следует отказаться от ограничений и пойти на поводу своих желаний. Сокращение выбора продуктов, как при диетическом питании, уступает место тяге к той или иной еде.

Утоление голода

Отказ от определенных категорий продуктов или уменьшение объема их потребления порой ведет к срывам. Те, кто придерживается основ интуитивного питания, редко могут оказаться в подобной ситуации. Они учатся вовремя распознавать сигналы голода и сытости. Поэтому, как правило, переедание им не свойственно.

Еда — не враг

Еще один принцип такого питания — отказ от идеи, что еда может навредить. В категорию запрещенных продуктов могут попасть, пожалуй, только те, что способны вызвать аллергическую реакцию или противопоказаны из-за проблем со здоровьем.

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Удовольствие от еды

Употребление пищи — это не только про здоровье. С продуктами в организм поступают макро- и микроэлементы, необходимые для его адекватной работы. И сам процесс должен доставлять удовольствие. Поэтому приверженцы интуитивного питания обращают внимание на вкус блюда, его подачу и даже на сервировку стола.

Чувство сытости

Один из принципов интуитивного питания предполагает, что нужно реагировать не только на сигналы о голоде, но и вовремя определять чувство насыщения. Если внимательно наблюдать за своими ощущениями, то получится избежать переедания.

Контроль над эмоциями

Приверженцы интуитивного питания не пытаются решать эмоциональные проблемы с помощью еды, а стараются находить возможности справляться с негативными эмоциями другими способами.

Принятие себя

Ограничения в количестве съеденных продуктов часто базируются на желании снизить вес. Но те, кто придерживается интуитивного питания, стараются принимать свое тело со всеми его несовершенствами.

Чаще такие люди не подсчитывают количество потраченных калорий на тренировке, а уделяют большое внимание внутренним ощущениям и процессу. Акцент с жиросжигания смещается на самочувствие.

Многие принципы интуитивного питания отвечают основным условиям здорового подхода к еде — питаться тогда, когда голоден, не переедать, употреблять достаточное количество полезных продуктов.

Сигналы организма могут свидетельствовать о том, что ему не хватает каких-то элементов. Например, иногда хочется соленого при низком уровне натрия. А желание пить появляется, напротив, при его избытке. Распознавание таких сигналов иногда помогает восполнить дефициты при помощи продуктов.

Но важно понимать, что, хотя интуитивное питание подразумевает наличие любых продуктов в рационе, самым важным условием остается необходимость правильно считывать сигналы организма, а не идти на поводу у эмоций или пищевых привычек. Из-за этих нюансов не у всех получается питаться по-настоящему интуитивно. Кроме того, не всем подходит этот метод из-за проблем со здоровьем.

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Вред интуитивного питания

Некоторые заболевания предполагают особый тип питания. Отклонения от него могут привести к пагубным результатам. Тем, у кого диабет, повышенное давление или проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует учитывать не только свои предпочтения в еде, но и прислушиваться к рекомендациям врачей.

Беременным женщинам, а также тем, кто кормит грудью, питаться интуитивно не всегда показано. Стоит проконсультироваться со специалистом.

Также с осторожностью к интуитивному питанию стоит относиться людям с нарушениями пищевого поведения, такими, как анорексия или булимия, так как могут возникнуть проблемы с правильным восприятием своих ощущений.

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