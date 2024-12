Имбирь: полезные свойства и противопоказания

Имбирь на Востоке считается пряностью из рая благодаря уникальному вкусу. Особенно востребована эта специя зимой: ее добавляют в чай и печенье, а также используют как лекарство от простуды.

Вместе с нутрициологом Александрой Степаненко разобрались в свойствах приправы.

Имбирь — азиатское растение. Еще до нашей эры он выращивался в Индии, Непале, Пакистане, на Шри-Ланке и в других странах Южной Азии. Оттуда попал в Древнюю Грецию и Рим, со временем распространился по всей планете. В пищу используется не корень, а подземный побег (корневище) растения. С имбирем готовят чай и некоторые блюда. Но гораздо чаще корневище обрабатывают, измельчают в порошок и продают в виде специи.

На Руси заграничную приправу добавляли в квас, сбитень, брагу и другие хмельные напитки, использовали в пряничном тесте.

Жгучая на вкус специя применяется не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Так, в античности ее использовали как противоядие, в средневековой Европе — как лекарство от чумы, а в наши дни — как средство против ковида (впрочем, положительный эффект против этой болезни не доказан).

Запах специи лечит головную боль и положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Для того чтобы улучшить настроение, можно выпить чаю с измельченным имбирем или использовать эфирное масло.

Приправа хорошо отражается на либидо. Правда, чтобы почувствовать выраженный результат, нужно ждать не меньше месяца, и одного чая для этого недостаточно. Зато напиток помогает справиться с проявлениями токсикоза, особенно в первом триместре. Но в этом случае его стоит употреблять с разрешения врача и с ним же согласовывать дозировку.

Компрессы с эфирным маслом помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и суставов: ревматизме, артрозе, остеоартрозе и так далее. Мужчины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, часто сталкиваются с этими болезнями.

Употребление специи внутрь полезно в борьбе с атеросклерозом: это помогает растворять бляшки на сосудах и улучшать их проницаемость. Это заболевание встречается у мужчин примерно в три-четыре раза чаще, чем у женщин.

В свежем продукте содержится салицилат — вещество, которое служит основой для получения аспирина. И хотя без лекарств при лечении не обойтись, при первых признаках простуды можно использовать имбирь. Он действует как противовоспалительное и отхаркивающее средство. Кроме того, эта жгучая приправа имеет разогревающий эффект, поэтому ее можно не только добавлять в чай, но и делать с ней ингаляции и растирания. А также полоскать горло настойкой, чтобы убить микробы.

Кроме того, специя повышает аппетит и улучшает пищеварение — для малоежек он может быть выходом. Стоит помнить, что детям любые приправы нужно давать с осторожностью и только после консультации с педиатром.

Непереносимость может проявляться как при наружном применении (например, в составе косметики), так и при использовании внутрь. В этом случае могут появиться высыпания на коже, краснота и чувство жжения.

В больших дозах специя может вызывать сокращение матки.

Использование приправы для улучшения аппетита может иметь обратный эффект. Людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта нужно использовать пряность с осторожностью.

При приеме антикоагулянтов увеличивается риск кровотечений, поскольку салицилаты, содержащиеся в растении, сами по себе разжижают кровь.

Специя также стимулирует выработку желчи.

Антимикробные, противогрибковые и антисептические (обеззараживающие) свойства продукта широко используются в косметологии, в том числе в домашней косметике для лица, тела (в составе антицеллюлитных обертываний) и волос.

Для уменьшения выработки кожного сала и для точечной борьбы с прыщами можно использовать смесь из молотого имбиря и куркумы. Для этого приправы нужно смешать в равных долях и развести водой до состояния кашицы. После этого ненадолго тонким слоем нанести на лицо и смыть теплой водой с мылом. Маску желательно использовать вечером, поскольку куркума может ненадолго оставлять желтые пятна.

Фото Everyday better to do everything you love, iStock