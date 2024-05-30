Гвоздестояние: польза и вред для организма человека
Гвоздестояние — необычная восточная практика, которая в последние годы набирает популярность и в России. Разобрались, что это такое и приносит ли реальную пользу здоровью.
Что такое гвоздестояние
Гвоздестояние — это практика, пришедшая из Индии. Ее практикуют так называемые садху. Это люди, которые полностью посвящают свою жизнь медитациям, практикуют суровые аскезы, часами повторяют молитвы и мантры. Считается, что если садху достиг достаточного уровня просветления, то он не будет чувствовать боли. Именно через стояние на гвоздях такие люди тренируют умение погружаться в медитацию, несмотря на внешние раздражители, такие как, например, болевые ощущения в теле.
Постепенно эта практика распространилась по всему миру, в том числе на Западе. Ее поклонники утверждают, что в результате гвоздестояния расслабляются мышцы, улучшается настроение, проходит тревожность. Некоторые даже уверены, что гвоздестоянием можно лечить болезни.
Доски для гвоздестояния
Приспособления для гвоздестояния тоже называются садху. Они бывают парные (доски небольшого размера, предназначены для ступней) и большие, предназначенные для всего тела. Может показаться, что прикасаться и тем более опираться всем телом на эти поверхности опасно. Однако гвозди расположены очень часто, поэтому риск травмы сводится к минимуму. Кроме размера, доски садху различаются еще по нескольким критериям.
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Материал гвоздей
Гвозди бывают оцинкованные, медные, медно-цинковые и стальные. У каждого материала есть свои достоинства. Например, оцинкованные не подвержены коррозии, а медные обладают антисептическими свойствами.
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Материал доски
Обычно доски делают из дерева, но можно найти и пластмассовые. Доски из пластика дешевле деревянных, но менее устойчивы за счет небольшого веса.
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Статичные или подвижные гвозди
Испокон веков йоги использовали классический вариант доски садху, в которой гвозди находились в неподвижном состоянии. Однако сейчас в магазинах можно встретить доски, где гвозди могут двигаться вверх-вниз. Благодаря этой особенности с гвоздями соприкасается вся ступня, а не только точки опоры.
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Шаг гвоздей
Шаг гвоздей — это расстояние между гвоздями. Чем он больше, тем больнее стоять на доске. Начинающим рекомендуется выбирать доски с шагом от 0,5 до 0,7 см.
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Дизайн
Садху может стать настоящим элементом интерьера. Можно приобрести доски разных форм (овальные, квадратные), цветов и материалов.
Почему люди стоят на гвоздях
Поклонники стояния на гвоздях считают, что доски лечат организм, так как гвозди давят на определенные точки. Такая позиция объясняется восточными учениями о жизненной энергии, потоки которой пронизывают весь организм. Эти потоки иногда «засоряются». Считается, что гвоздестояние помогает избавиться от «закупорок» и восстановить правильное движении энергии. Такой метод альтернативной медицины называется акупрессура.
А согласно другому учению (рефлексологии) на ладонях, ступнях и ушах присутствуют специфические зоны, отвечающие за определенные внутренние органы и процессы жизнедеятельности. Стимуляция этих мест, как считается, способна оказывать влияние на состояние всего организма.
Тогда как некоторые исследования показали эффективность акупрессуры в облегчении боли, эффективность рефлексологии не подтверждается ни анатомией, ни физиологией тела человека.
Есть ли у гвоздестояния реальная польза
То, что никакие заболевания вылечить гвоздестоянием нельзя, не значит, что эта практика бесполезна.
К доказательным методам лечения гвоздестояние, конечно, не относится. Но оно может использоваться в комплексной терапии как нелекарственный метод лечения психоэмоциональных нарушений.
Нервная система состоит из двух частей. Первая — соматическая, она контролирует произвольные движения, то есть то, что подчинено воле человека. Вторая — автономная, она руководит процессами, которые происходят непроизвольно: дыхание, сердцебиение, кровообращение, выработка гормонов, в том числе и эндорфинов.
Эндорфин известен как «гормон счастья». Его выработка происходит, когда вы занимаетесь любимыми делами: едите вкусную еду, обнимаетесь, занимаетесь спортом. Однако у эндорфинов есть еще одна важная функция. Когда вы получаете травму и испытываете боль, мозг вырабатывает этот гормон, который действует как естественное обезболивающее.
Гвоздестояние вызывает болевые ощущения, что провоцирует выделение эндорфинов. С учетом стимуляции нервных окончаний, которых на стопах большое количество, эта процедура дает эмоциональное облегчение.
Когда вы стоите на гвоздях, вы испытываете боль. В мозг поступает сигнал о травме, что запускает выработку эндорфинов. Как только вы прекращаете практику, боль отступает, однако действие гормонов сохраняется еще какое-то время. Поэтому многие люди после гвоздестояния испытывают чувство эйфории и расслабление мышц.