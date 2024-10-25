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Гроботерапия: что это такое и зачем люди имитируют похороны — личный опыт
Здоровье

Сегодня, 06:00

4 мин.

Что такое гроботерапия и зачем россияне хоронят себя заживо

Алена Соколова
Автор
Ирина Пирогова
Клинический психолог
Похороны
Фото MagMos, iStock
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Сегодня люди обращаются к все более вычурным и необычным методам поддержки. Среди таких — гроботерапия, благодаря которой якобы можно проработать свои страхи и негативные установки. Разобрались с психологом, так ли это. А также рассказали о личном опыте автора «Стиля жизни», которая попробовала лечь в гроб и рассказала, что почувствовала в процессе.

Что такое гроботерапия

Гроботерапия — это укладывание живого человека в гроб. Выглядит все это так: вы обращаетесь в похоронное бюро, которое предоставляет подобную услугу. А далее добровольно, будучи живым и здоровым, ложитесь в гроб на ограниченное время — в зависимости от предложения срок варьируется от 30 минут до 3,5 часов. Опционально добавляются ритуальные условности: например, над вами могут прочитать прощальные слова, позвать специальных людей, которые будут имитировать похороны, надеть специальную одежду, заколотить крышку гроба гвоздями и так далее.

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Бывает вариант попроще — когда вы лежите в комфортном дорогом гробу под классическую музыку и погружаетесь в мыслях в свои проблемы. При этом рядом в обоих случаях присутствуют организаторы и регулярно спрашивают, как вы себя чувствуете.

Как появилась гроботерапия

Некоторые психологи, которые прорабатывают страх смерти у своих клиентов, и раньше могли посоветовать сымитировать похороны. Но массово о способе заговорили в конце 2023 года. Сейчас ритуальных бюро, предлагающих сымитировать погребение, достаточно много по всей России: подобные представлены, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ижевске и ряде других городов.

Зачем нужна гроботерапия

По мнению авторов, метод помогает переосмыслить свои цели, побороть страх смерти, пересмотреть взгляды на мир и свое окружение. Многие клиенты, получившие таким образом помощь, признаются, что впервые осознают полную ответственность за свою жизнь и видят, что самое страшное — то есть гроб — уже позади.

Цветок на гробе
Фото shironosov, iStock

Эффект «встряски» достигается также благодаря строению гроба: оно вынуждает человека испытывать дискомфорт из-за тесноты. Однако не всем этот способ подходит: те, у кого клаустрофобия или слабая нервная система, могут получить обратный результат и сильно травмироваться от процесса.

Что думает о гроботерапии психолог

Метод весьма спорный, научных исследований по поводу него не проводилось. Поэтому для психики это может быть очень опасно. В психологии действительно применяют шоковую терапии (резкие действия, звуки и т.д.). Однако не всем это подходит — у клиента могут начаться панические атаки.
Ирина Пирогова
Клинический психолог

Психолог отметила, что особо опасен метод гроботерапии для людей с неустойчивой психикой, фобиями. Может развиться, например, клаустрофобия. Или возможно появятся ночные кошмары.

Люди со здоровой психикой попросту не пойдут на такую процедуру. Для создателей это — коммерческий маркетинговый ход, который, к сожалению, может навредить. При любых нестабильных состояниях я советую обращаться к профессиональным психологам и психотерапевтам.
Ирина Пирогова
Клинический психолог
Открытый гроб
Фото Freaktography, iStock

Личный опыт автора «Стиля жизни»

Именно в похоронное бюро автор «Стиля жизни» Алена Соколова не обращалась, зато сталкивалась с эффектом гроботерапии при тестировании квест-комнаты. Организаторы пригласили ее пройти одиночный квест на полчаса: нужно было с завязанными глазами и руками лечь в настоящий гроб. Ведущий заколотил крышку, включили музыку — Алена почувствовала тесноту и духоту.

Спустя пару минут к горлу начала подступать паника. Я не считаю, что болею клаустрофобией, я спокойно чувствую себя в лифтах, маленьких кабинках или пещерах, но в тот момент был страх задохнуться.
Алена Соколова
Автор

Когда он отступил, у девушки появилось другое осознание: «вот оно, самое жуткое и конечное, что может стрястись со мной». Она охарактеризовала это чувство как переосмысление смерти, как бы пафосно это ни звучало.

Периодически Алену спрашивали, как она себя чувствует, поэтому никаких истерик в гробу не происходило. В любой момент ее могли вытащить на воздух. Пока Алена была в гробу, думала о том, что проблемы на работе и какие-то ее комплексы кажутся далекими, будто не настоящими. Этот эффект сохранился и после аттракциона.

Какое-то время я чувствовала себя спокойной, уверенной и как будто более стабильной эмоционально. Насколько это повлияло на мою дальнейшую жизнь? Не могу сказать, что сильно, но иногда я вспоминаю этот опыт и это помогает снизить напряжение от стресса.
Алена Соколова
Автор
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