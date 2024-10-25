Что такое гроботерапия и зачем россияне хоронят себя заживо

Сегодня люди обращаются к все более вычурным и необычным методам поддержки. Среди таких — гроботерапия, благодаря которой якобы можно проработать свои страхи и негативные установки. Разобрались с психологом, так ли это. А также рассказали о личном опыте автора «Стиля жизни», которая попробовала лечь в гроб и рассказала, что почувствовала в процессе.

Что такое гроботерапия

Гроботерапия — это укладывание живого человека в гроб. Выглядит все это так: вы обращаетесь в похоронное бюро, которое предоставляет подобную услугу. А далее добровольно, будучи живым и здоровым, ложитесь в гроб на ограниченное время — в зависимости от предложения срок варьируется от 30 минут до 3,5 часов. Опционально добавляются ритуальные условности: например, над вами могут прочитать прощальные слова, позвать специальных людей, которые будут имитировать похороны, надеть специальную одежду, заколотить крышку гроба гвоздями и так далее.

Бывает вариант попроще — когда вы лежите в комфортном дорогом гробу под классическую музыку и погружаетесь в мыслях в свои проблемы. При этом рядом в обоих случаях присутствуют организаторы и регулярно спрашивают, как вы себя чувствуете.

Как появилась гроботерапия

Некоторые психологи, которые прорабатывают страх смерти у своих клиентов, и раньше могли посоветовать сымитировать похороны. Но массово о способе заговорили в конце 2023 года. Сейчас ритуальных бюро, предлагающих сымитировать погребение, достаточно много по всей России: подобные представлены, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ижевске и ряде других городов.

Зачем нужна гроботерапия

По мнению авторов, метод помогает переосмыслить свои цели, побороть страх смерти, пересмотреть взгляды на мир и свое окружение. Многие клиенты, получившие таким образом помощь, признаются, что впервые осознают полную ответственность за свою жизнь и видят, что самое страшное — то есть гроб — уже позади.

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Эффект «встряски» достигается также благодаря строению гроба: оно вынуждает человека испытывать дискомфорт из-за тесноты. Однако не всем этот способ подходит: те, у кого клаустрофобия или слабая нервная система, могут получить обратный результат и сильно травмироваться от процесса.

Что думает о гроботерапии психолог

Психолог отметила, что особо опасен метод гроботерапии для людей с неустойчивой психикой, фобиями. Может развиться, например, клаустрофобия. Или возможно появятся ночные кошмары.

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Личный опыт автора «Стиля жизни»

Именно в похоронное бюро автор «Стиля жизни» Алена Соколова не обращалась, зато сталкивалась с эффектом гроботерапии при тестировании квест-комнаты. Организаторы пригласили ее пройти одиночный квест на полчаса: нужно было с завязанными глазами и руками лечь в настоящий гроб. Ведущий заколотил крышку, включили музыку — Алена почувствовала тесноту и духоту.

Когда он отступил, у девушки появилось другое осознание: «вот оно, самое жуткое и конечное, что может стрястись со мной». Она охарактеризовала это чувство как переосмысление смерти, как бы пафосно это ни звучало.

Периодически Алену спрашивали, как она себя чувствует, поэтому никаких истерик в гробу не происходило. В любой момент ее могли вытащить на воздух. Пока Алена была в гробу, думала о том, что проблемы на работе и какие-то ее комплексы кажутся далекими, будто не настоящими. Этот эффект сохранился и после аттракциона.