Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции

В холодное время года многие сталкиваются с респираторными заболеваниями, и часто возникает путаница между гриппом и ОРВИ. Несмотря на схожесть симптомов, между этими болезнями есть отличия, которые нужно знать, чтобы вовремя принять меры и избежать осложнений.

Что такое ОРВИ

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это собирательное название для широкого спектра вирусных заболеваний. У всех них разные возбудители, но симптомы и течение болезни похожи. К ОРВИ относится множество вирусов, таких как риновирус, аденовирус и другие.

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Что такое грипп

Грипп — это тоже острое респираторное заболевание. Но оно вызывается только одним вирусом. Существуют различные штаммы гриппа (A, B, C и D), которые еще и могут мутировать.

Грипп опасен осложнением в виде пневмонии.

В чем отличие гриппа от ОРВИ

Между острыми ОРВИ и гриппом есть некоторое сходство. Однако, во-первых, они вызваны разными вирусами. У ОРВИ около 200 возбудителей. У гриппа — один конкретный вирус с несколькими штаммами.

Заболевания также по-разному протекают. Общее состояние при ОРВИ обычно легче. А во время гриппа ощущается сильная ломота в теле, пропадает аппетит. Эта болезнь обычно сопровождается высокой температурой (выше 39°C), которая держится 3-5 дней. При ОРВИ температура ниже, держится 1-2 дня или может отсутствовать вовсе.

Кроме того, болезни по-разному развиваются. ОРВИ начинается медленно, а грипп — очень резко (сразу появляется озноб и поднимается высокая температура).

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Профилактика

Чтобы сократить риски заражения, необходимо вести здоровый образ жизни: сбалансированно питаться, высыпаться, заниматься физкультурой, соблюдать режим дня. Закаливающие процедуры также помогают укрепить иммунитет.

В период эпидемии лучше отказаться от посещений общественных мест, пользоваться маской и перчатками. После контакта с потенциально зараженными людьми следует мыть руки.