Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции
В холодное время года многие сталкиваются с респираторными заболеваниями, и часто возникает путаница между гриппом и ОРВИ. Несмотря на схожесть симптомов, между этими болезнями есть отличия, которые нужно знать, чтобы вовремя принять меры и избежать осложнений.
Что такое ОРВИ
ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это собирательное название для широкого спектра вирусных заболеваний. У всех них разные возбудители, но симптомы и течение болезни похожи. К ОРВИ относится множество вирусов, таких как риновирус, аденовирус и другие.
Наиболее характерные симптомы ОРВИ: постепенное начало, слабость, лихорадка (до 38°С), обильный насморк, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле, слезоточивость глаз. Обычно прогноз благоприятный. Симптомы сохраняются до 7-10 дней.
Что такое грипп
Грипп — это тоже острое респираторное заболевание. Но оно вызывается только одним вирусом. Существуют различные штаммы гриппа (A, B, C и D), которые еще и могут мутировать.
Наиболее характерные симптомы гриппа: внезапное начало, сильная слабость, сухой, приступообразный кашель, лихорадка до 40°С, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, светочувствительность, заложенность носа при отсутствии насморка.
Грипп опасен осложнением в виде пневмонии.
В чем отличие гриппа от ОРВИ
Между острыми ОРВИ и гриппом есть некоторое сходство. Однако, во-первых, они вызваны разными вирусами. У ОРВИ около 200 возбудителей. У гриппа — один конкретный вирус с несколькими штаммами.
Важно различать грипп и ОРВИ, так как при последнем зачастую возможны осложнения. Также для него существуют специфические лечение и вакцина.
Заболевания также по-разному протекают. Общее состояние при ОРВИ обычно легче. А во время гриппа ощущается сильная ломота в теле, пропадает аппетит. Эта болезнь обычно сопровождается высокой температурой (выше 39°C), которая держится 3-5 дней. При ОРВИ температура ниже, держится 1-2 дня или может отсутствовать вовсе.
Кроме того, болезни по-разному развиваются. ОРВИ начинается медленно, а грипп — очень резко (сразу появляется озноб и поднимается высокая температура).
Профилактика
Чтобы сократить риски заражения, необходимо вести здоровый образ жизни: сбалансированно питаться, высыпаться, заниматься физкультурой, соблюдать режим дня. Закаливающие процедуры также помогают укрепить иммунитет.
Важно делать прививку от гриппа, так как это лучший способ уберечь себя от тяжелого течения болезни и осложнений.
В период эпидемии лучше отказаться от посещений общественных мест, пользоваться маской и перчатками. После контакта с потенциально зараженными людьми следует мыть руки.