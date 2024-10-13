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Грипп и ОРВИ: в чем разница и как отличить — профилактика
Здоровье

13 окт 19:00

3 мин.

Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции

Анна Архипенко
Автор
Юлия Ватагина
Врач-терапевт
Девушка заболела
Фото stefanamer, iStock
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В холодное время года многие сталкиваются с респираторными заболеваниями, и часто возникает путаница между гриппом и ОРВИ. Несмотря на схожесть симптомов, между этими болезнями есть отличия, которые нужно знать, чтобы вовремя принять меры и избежать осложнений.

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Что такое ОРВИ

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это собирательное название для широкого спектра вирусных заболеваний. У всех них разные возбудители, но симптомы и течение болезни похожи. К ОРВИ относится множество вирусов, таких как риновирус, аденовирус и другие.

Наиболее характерные симптомы ОРВИ: постепенное начало, слабость, лихорадка (до 38°С), обильный насморк, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле, слезоточивость глаз. Обычно прогноз благоприятный. Симптомы сохраняются до 7-10 дней.
Юлия Ватагина
Врач-терапевт
Женщина с простудой пьет чай.
Фото Anastasia Gryukanova, iStock

Что такое грипп

Грипп — это тоже острое респираторное заболевание. Но оно вызывается только одним вирусом. Существуют различные штаммы гриппа (A, B, C и D), которые еще и могут мутировать.

Наиболее характерные симптомы гриппа: внезапное начало, сильная слабость, сухой, приступообразный кашель, лихорадка до 40°С, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, светочувствительность, заложенность носа при отсутствии насморка.
Юлия Ватагина
Врач-терапевт

Грипп опасен осложнением в виде пневмонии.

В чем отличие гриппа от ОРВИ

Между острыми ОРВИ и гриппом есть некоторое сходство. Однако, во-первых, они вызваны разными вирусами. У ОРВИ около 200 возбудителей. У гриппа — один конкретный вирус с несколькими штаммами.

Важно различать грипп и ОРВИ, так как при последнем зачастую возможны осложнения. Также для него существуют специфические лечение и вакцина.
Юлия Ватагина
Врач-терапевт

Заболевания также по-разному протекают. Общее состояние при ОРВИ обычно легче. А во время гриппа ощущается сильная ломота в теле, пропадает аппетит. Эта болезнь обычно сопровождается высокой температурой (выше 39°C), которая держится 3-5 дней. При ОРВИ температура ниже, держится 1-2 дня или может отсутствовать вовсе.

Кроме того, болезни по-разному развиваются. ОРВИ начинается медленно, а грипп — очень резко (сразу появляется озноб и поднимается высокая температура).

Мужчина заболел
Фото Hiraman, iStock

Профилактика

Чтобы сократить риски заражения, необходимо вести здоровый образ жизни: сбалансированно питаться, высыпаться, заниматься физкультурой, соблюдать режим дня. Закаливающие процедуры также помогают укрепить иммунитет.

Важно делать прививку от гриппа, так как это лучший способ уберечь себя от тяжелого течения болезни и осложнений.
Юлия Ватагина
Врач-терапевт

В период эпидемии лучше отказаться от посещений общественных мест, пользоваться маской и перчатками. После контакта с потенциально зараженными людьми следует мыть руки.

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