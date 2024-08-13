Могут ли пиявки лечить заболевания: отвечает эксперт

История гирудотерапии насчитывает более двух тысячелетий. С помощью пиявок лечились в Древней Греции, Индии, Египте и Китае. Даже существует легенда, что врач Клеоман помог Клеопатре с помощью пиявок не только излечить бесплодие, но и избавиться от повышенного давления и головной боли. В благодарность за свое здоровье царица приказала нарисовать пиявок на стенах гробниц фараонов.

Перед применением любых средств следует проконсультироваться с врачом.

Сегодня гирудотерапия также активно применяется, но вместе с тем обрастает массой противоречий. Вместе с дипломированным специалистом по оздоровлению пиявками Гаянэ Легковой рассказываем, как работает этот метод лечения, какие существуют противопоказания и действительно ли пиявки дают оздоровительный эффект.

Что такое гирудотерапия

Гирудотерапия — это метод оздоровления медицинскими пиявками. Лечебными свойствами обладает не сама пиявка, а ее слюна, которая содержит большое количество полезных биологически активных ферментов. Они обладают противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими действиями, замедляют свертываемость крови и снимают отечность тканей, снижают риск тромбообразования.

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При этом для сеансов гирудотерапии используются только медицинские пиявки, которых разводят искусственно на специальных биофабриках.

Польза и вред гирудотерапии

Гирудотерапия относится к официальным методам восстановительной медицины. Например, в одном исследовании говорится, что лечение пиявками при остеоартрите (воспалении коленных суставов) приводит к уменьшению боли и скованности. Кроме того, гирудотерапия положительно себя зарекомендовала при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, головной боли, псориаза, варикоза и других болезней.

Однако слюна пиявки может вызвать раздражение кожи и зуд, а после процедуры гирудотерапии ранки могут кровоточить.

Показания к гирудотерапии

Гирудотерапия помогает при следующих заболеваниях:

гинекологических: кисты, полипы, климактерический синдром, нарушения менструального цикла, воспаления в матке и придатках, проблемы с зачатием;

урологических: хронический простатит, камни простаты, импотенция, доброкачественная гиперплазия предстательной железы;

сосудистых: варикоз, артериальная гипертензия, геморроидальные узлы, атеросклероз;

неврологических: остеохондроз позвоночника, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артриты, артрозы, вегето-сосудистая дистония;

пищеварительных: гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, дуоденит, синдром раздраженного кишечника, энтерит, нарушения стула;

ЛОР-заболеваниях: гайморит, отит;

заболеваниях дыхательной системы: бронхиальная астма, бронхит;

дерматологических: псориаз, трофические язвы.

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По словам эксперта, гирудотерапия также позволяет добиться стабилизации артериального давления, снизить риск гипертонического криза, очистить кровь от тромбов и холестериновых бляшек, улучшить лимфоток и кровообращение, вывести лишнюю жидкость из организма и укрепить иммунитет.

Какие имеются противопоказания для гирудотерапии

Как отметила специалист, выделяется несколько противопоказаний:

Онкология 3-й и 4-й стадии с метастазами.

Гемофилия (истинная) — плохая свертываемость крови.

Индивидуальная непереносимость пиявок.

Но перед проведением процедуры в любом случае необходимо пройти консультацию врача.

Как проходит процедура гирудотерапии

В сам день гирудотерапии нельзя использовать косметические средства и парфюм, потому что пиявка очень чувствительна к запахам и может попросту не «встать» на тело человека.

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Пиявок помещают на определенные точки. Например, при болях в спине — на поясничный отдел, при гипертонии — за ушами, а при гинекологических заболеваниях — в нижнюю часть живота. Сначала пиявка присасывается к коже, затем прокусывает ее, поэтому пациент может почувствовать небольшую боль. Она сравнима с укусом комара или легким жжением крапивы. Длится сеанс около 60 минут, количество пиявок подбирается из учета собранного анамнеза.

После сеанса гирудотерапии могут остаться небольшой отек и покраснения. Место укуса может кровоточить от шести часов до суток.