Что такое флоатинг и правда ли он помогает от стресса
Флоат-терапию (процедуру флоатинга) рекламируют как дополнительный способ лечения суставов, сосудов и нервных заболеваний. Также обещают, что эта активность помогает убрать напряжение и тревогу. Вместе с врачом рассказываем, в чем суть флоатинга, какого эффекта от него можно ждать и правда ли он помогает избавиться от стресса.
Суть процедуры флоатинга
Название процедуры происходит от английского to float. Это переводится как «плавать, парить». Суть процедуры заключается в том, что вас помещают в ванну или специальную капсулу, заполненную теплой соленой водой, выключают свет, приглушают звуки. Все вместе это должно помочь полностью расслабиться и отключиться от окружающего мира.
Из-за большой концентрации магниевой соли человек не погружается в воду, а остается на поверхности, как при «плавании» в Мертвом море. Отсутствие света и звуков добавляют сходства с состоянием невесомости.
Эффект невесомости позволяет позвоночнику и суставам хорошо расслабиться. Разгружаются и мышцы, в том числе самые глубокие, отвечающие за стабилизацию.
Польза флоатинга
Флоатинг — это не методика лечения, он может использоваться только в качестве дополнительной меры при некоторых состояниях.
Частота проводимых процедур зависит от индивидуальных потребностей и симптоматики. Новичкам обычно рекомендуется курс из трех процедур.
Помощь при лечении проблем опорно-двигательного аппарата
Флоатинг может быть полезен при лечении болей в спине, шее и суставах. Кратковременному облегчению способствует глобальное расслабление мышц, снятие нагрузки с позвоночника, а также воздействие соли.
Помощь при восстановлении мышц
Флоатинг можно попробовать использовать при реабилитации мышц после травм. Также он может быть полезен после спортивных тренировок, чтобы ускорить восстановление.
Соли магния, проникая через кожу, способствуют улучшению кровообращения, снятию мышечных спазмов, гипертонуса, зажимов, отека, а также ускоряют восстановление мышц.
Помощь при лечении бессонницы и нервных заболеваний
Когда мозг перестает обрабатывать внешние сигналы, такие как свет, звук, тактильные ощущения, вы переходите в медитативное состояние. Это снижает выработку гормона стресса (кортизола), в результате чего активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление.
Активизация парасимпатической нервной системы стимулирует выработку мелатонина и эндорфинов. Это помогает при бессоннице, нервозности, раздраженности, тревожности. Перед важными событиями флоатинг можно использовать для расслабления.
Противопоказания для флоатинга
Идти на флоатинг желательно после консультации с врачом. Плохо себя почувствовать во время или после могут даже здоровые люди. Именно поэтому в хороших салонах, предлагающих эту процедуру, есть дежурный врач.
Посещать флоатинг исключительно с разрешения врача нужно детям, беременным женщинам, пожилым людям.
При отсутствии противопоказаний флоатинг может быть полезен детям при СДВГ, беременным при отеках и тревожности, пожилым людям при болях в суставах и спине, бессоннице.
В некоторых случаях от посещения процедуры придется полностью отказаться. В списке состояний, при которых флоатинг противопоказан:
- открытые раны, инфекционные заболевания кожи;
- хронические заболевания в острой фазе;
- сердечно-сосудистые заболевания (нестабильная гипертония, недавно перенесенный инфаркт);
- эпилепсия в неуправляемой форме;
- острые психические расстройства (шизофрения, психозы);
- клаустрофобия, панические атаки;
- аллергия на соль.
Для лечения каких-либо болезней флоат-терапия не подходит. К тому же для ее проведения есть противопоказания. Но ее можно попробовать как способ расслабиться после тяжелого дня или после интенсивной физической нагрузки.