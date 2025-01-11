Как фазы менструального цикла влияют на самочувствие: объясняет гинеколог

Вместе с врачом-гинекологом Инной Зеленской разобрались, что такое менструальный цикл, какие фазы он включает и какие ощущения может испытывать женщина на протяжении всего менструального цикла. Также рассказали, в каких случаях необходимо срочно обращаться к специалисту.

Что такое менструальный цикл

Менструальный цикл — это гормональные изменения примерно в течение 30 дней, происходящие у женщин репродуктивного возраста. Данный процесс направлен на подготовку женского организма к возможной беременности. Вызваны такие систематические изменения действием гормонов, а именно:

прогестерона,

эстрогена,

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),

лютеинизирующего гормона (ЛГ).

Фото peakSTOCK, iStock

Вышеперечисленные гормоны стимулируют репродуктивную систему, готовят организм к возможному оплодотворению.

При нормальном менструальном цикле происходит овуляция — один из яичников выпускает зрелую яйцеклетку. Если не происходит ее оплодотворение, то через некоторое время эндометрий (функциональный слой слизистой оболочки матки) отторгается и выводится из матки. Данный процесс сопровождается выделениями крови, что и называется менструацией.

Фазы менструального цикла и как они влияют на самочувствие

Менструальный цикл включает фазы, обусловленные уровнем гормонов.

Менструация

Началом нового цикла считается первый день менструации. В этот период слои эндометрия отделяются, что сопровождается выделением крови.

Обычно у здоровой женщины менструация может длиться от 5 до 7 дней. При этом наиболее обильные кровянистые выделения приходятся на первые три дня месячных. Поэтому в эти дни женщина может чувствовать болезненные спазмы внизу живота, боли в тазовых суставах, ногах и пояснице. Некоторые женщины отмечают судороги.

Фото triocean, iStock

Фолликулярная фаза

После окончания менструации наступает фолликулярная фаза. В среднем у здоровой женщины фертильного возраста этот период составляет 14 дней.

В это время в яичнике созревает доминантный фолликул, в котором образуется яйцеклетка. С каждым менструальным циклом в женском организме созревает и высвобождается одна зрелая яйцеклетка. Но иногда случаются исключения и происходит многоплодная беременность. Кроме того, в этот период внутри матки нарастает новый слой эндометрия. Женщина готовится к возможной беременности.

В этот период женщина начинает чувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее из-за повышения эстрогена и прогестерона. При этом физических изменений (болей, высыпаний и т. д.) или изменений в психике и эмоциональном состоянии не отмечается.

Овуляторная фаза

На протяжении всей фолликулярной фазы растет доминантный фолликул. Когда он достигает зрелости наступает овуляция, которая длится около трех дней. В это время могут наблюдаться незначительные кровянистые выделения, боль или дискомфорт внизу живота. Однако, несмотря на неприятные симптомы, у женщин может повышаться либидо, возникать уверенность в своих силах и прилив энергии.

Лютеиновая (предменструальная) фаза

Лютеиновая фаза начинается со дня овуляции. Длится данная фаза до начала следующей менструации, обычно 13-16 дней.

Если яйцеклетка оплодотворяется, то матка готовится к ее прикреплению к тканям эндометрия. Соответственно наступает беременность. Если яйцеклетка не оплодотворяется, уровень прогестерона и эстрогена постепенно снижается, а эндометрий начинает отторгаться. Поэтому через несколько дней наступает очередная менструация.

Фото Stephanie Verhart, iStock

В лютеиновую фазу многие женщины испытывают различные неприятные симптомы, которые получили название предменструального синдрома — ПМС. Девушка начинает чувствовать раздражение, напряжение, испытывает эмоциональные скачки. Также дает о себе знать большая утомляемость и потеря энергии.

За несколько дней до начала месячных могут беспокоить спазмы в животе, пояснице или ногах. У некоторых женщин возникает головная боль, диарея или запор, тошнота, головокружение и даже обморок.

В каких случаях нужно обращаться к врачу

Многие женщины связывают сбои месячных со стрессами на работе, диетой или перенесенной болезнью. Действительно, эти факторы могут оказать влияние на цикл, но есть ряд симптомов, при которых лучше обратиться к врачу:

сильные боли во время месячных;

слишком обильные и длительные кровотечения либо скудные межменструальные выделения;

регулярные задержки на 5-7 дней;

задержка на 14 и более дней от предполагаемой даты менструации;

отсутствие месячных или слишком частые месячные (цикл меньше 21 дня);

долгие выделения до и после менструации.

Причиной таких проявлений может быть гормональный сбой или развитие определенных заболеваний, которые может диагностировать только врач.