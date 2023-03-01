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1 марта, 13:00

Как эффективно прокачать бицепс? Видеотренировка

Руслана Бобкова
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Фото Freepik/cookie_studio
Комплекс упражнений от мастера спорта международного класса.

Обрести мощные прокачанные бицепсы рук любители спорта, кажется, стремились всегда. Еще со времен молодого Арни, демонстрирующего свои потрясающие формы с плакатов в подвальных качалках.

Фитнес-тренер, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко показала незатейливый, но действенный способ стать ближе к достижению этой цели.

Для наилучшего результата упражнения желательно выполнять в конце основной тренировки рук, «верха» или всего тела, так как сами по себе они полноценной тренировкой не являются.

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