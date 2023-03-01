Как эффективно прокачать бицепс? Видеотренировка

Комплекс упражнений от мастера спорта международного класса.

Обрести мощные прокачанные бицепсы рук любители спорта, кажется, стремились всегда. Еще со времен молодого Арни, демонстрирующего свои потрясающие формы с плакатов в подвальных качалках.

Фитнес-тренер, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко показала незатейливый, но действенный способ стать ближе к достижению этой цели.

Для наилучшего результата упражнения желательно выполнять в конце основной тренировки рук, «верха» или всего тела, так как сами по себе они полноценной тренировкой не являются.