Диастаз прямых мышц живота: симптомы, причины и методы диагностики
Вместе с врачами выяснили, почему возникает диастаз, как его диагностируют и можно ли вылечить эту патологию.
Что такое диастаз прямых мышц живота
Диастазом называется состояние, при котором белая линия живота расширяется, а прямые мышцы расходятся в стороны.
- Прямые мышцы живота — это мышцы, которые расположены справа и слева от середины живота, снаружи именно они видны как красивые кубики брюшного пресса.
- Белая линия живота — это сухожильная структура, к которой прикрепляются все мышцы брюшной полости, расположена она прямо по средней линии тела спереди. Ее нормальная ширина составляет до 2,5 см.
В норме края прямых мышц живота плотно прилегают друг к другу. А при диастазе мускулы расходятся на определенное расстояние — в зависимости от степени.
Виды диастаза
Различают три степени диастаза прямых мышц живота:
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первая — мышцы отдаляются друг от друга на 2,5-5 см;
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вторая — связки расходятся на 5-8 см;
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третья — белая линия растягивается более чем на 8 см.
По локализации выделяют надпупковую, подпупковую и смешанную формы диастаза.
Симптомы
Заподозрить у себя диастаз прямых мышц живота можно по нескольким признакам:
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Появление неприятных тянущих ощущений в районе белой линии (то есть посередине живота), которые усиливаются после нагрузок на пресс.
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При напряжении пресса на животе образуется вертикальный бугорок, в области диастаза происходит выпирание.
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Если на животе нет жировых отложений, то пациент сам может нащупать расхождение мышц. Диастаз можно заподозрить, когда расстояние между прямыми мышцами составляет более одного пальца в ширину.
Причины
Наиболее распространенная причина диастаза прямых мышц живота — увеличение содержимого брюшной полости, из-за чего передняя брюшная стенка растягивается. Вместе с ней растягивается и белая линия живота. У женщин основная причина — это беременность, особенно многоплодная или крупным плодом. У мужчин — ожирение.
После беременности тонус живота восстанавливается и приходит в норму через год. Только тогда можно судить о наличии или отсутствии диастаза.
Диагностика диастаза прямых мышц живота
С признаками диастаза необходимо обращаться к врачу-хирургу. Он поставит правильный диагноз после соответствующих исследований. Определить диастаз можно с помощью пальпации (то есть прощупывания области живота). Дополнительно врач может назначить УЗИ для уточнения степени патологии.
Чем опасен диастаз
Диастаз редко становится причиной каких-либо жалоб, кроме косметических. Только в крайнем случае могут быть различные неприятные симптомы: боли в спине и животе, запоры, вздутие живота. В редких случаях на фоне диастаза формируются грыжи.
Эта патология, по сути, не является болезнью, но может приводить к дискомфорту: неудовлетворенности внешним видом, ощущению увеличенного живота, невозможности полноценной физической активности.
Лечение диастаза прямых мышц живота
Важно помнить, что избавиться от диастаза можно только хирургическим путем. Убрать его тренировками невозможно — наоборот, при физических нагрузках он может стать более выраженным.
Занятия спортом не помогут ликвидировать это патологическое состояние, потому что в области белой линии мышц нет.
Само по себе наличие диастаза не абсолютное показание к операции. Однако патология подлежит обязательному устранению при:
- операции по поводу грыж средней линии (пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, послеоперационные грыжи по средней линии);
- выполнении пластики брюшной стенки (абдоминопластике).
Ушивание диастаза как самостоятельная операция выполняется в основном по эстетическим показаниям. В последнее время хирургическое вмешательство проходит в основном лапароскопическим способом (через три маленьких прокола). Также возможно применение сетчатых имплантов.
Профилактика
Для профилактики диастаза необходимо выполнять ряд простых действий:
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Следить за питанием, не допускать появления лишнего веса.
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Заниматься спортом и укреплять мышцы живота.
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Не запускать хронические болезни легких, которые вызывают кашель, а также патологии ЖКТ, связанные с запорами.