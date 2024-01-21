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Диастаз прямых мышц живота: что это, виды, симптомы, профилактика, причины, диагностика и эффективное лечение
Здоровье

Сегодня, 09:00

4 мин.

Диастаз прямых мышц живота: симптомы, причины и методы диагностики

Т. Пищева , А. Абагян , И. Константинова
Боль в животе.
Фото www.istockphoto.com/Domepitipat
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Вместе с врачами выяснили, почему возникает диастаз, как его диагностируют и можно ли вылечить эту патологию.

Что такое диастаз прямых мышц живота

Диастазом называется состояние, при котором белая линия живота расширяется, а прямые мышцы расходятся в стороны.

  • Прямые мышцы живота — это мышцы, которые расположены справа и слева от середины живота, снаружи именно они видны как красивые кубики брюшного пресса.
  • Белая линия живота — это сухожильная структура, к которой прикрепляются все мышцы брюшной полости, расположена она прямо по средней линии тела спереди. Ее нормальная ширина составляет до 2,5 см.
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В норме края прямых мышц живота плотно прилегают друг к другу. А при диастазе мускулы расходятся на определенное расстояние — в зависимости от степени.

Диастаз
Фото www.istockphoto.com/Jordi Mora Igual

Виды диастаза

Различают три степени диастаза прямых мышц живота:

  • первая — мышцы отдаляются друг от друга на 2,5-5 см;

  • вторая — связки расходятся на 5-8 см;

  • третья — белая линия растягивается более чем на 8 см.

По локализации выделяют надпупковую, подпупковую и смешанную формы диастаза.

Симптомы

Заподозрить у себя диастаз прямых мышц живота можно по нескольким признакам:

  1. Появление неприятных тянущих ощущений в районе белой линии (то есть посередине живота), которые усиливаются после нагрузок на пресс.

  2. При напряжении пресса на животе образуется вертикальный бугорок, в области диастаза происходит выпирание.

  3. Если на животе нет жировых отложений, то пациент сам может нащупать расхождение мышц. Диастаз можно заподозрить, когда расстояние между прямыми мышцами составляет более одного пальца в ширину.

Причины

Наиболее распространенная причина диастаза прямых мышц живота — увеличение содержимого брюшной полости, из-за чего передняя брюшная стенка растягивается. Вместе с ней растягивается и белая линия живота. У женщин основная причина — это беременность, особенно многоплодная или крупным плодом. У мужчин — ожирение.

Беременность
Фото www.istockphoto.com/Natalia Kuzina
После беременности тонус живота восстанавливается и приходит в норму через год. Только тогда можно судить о наличии или отсутствии диастаза.
Армен Абагян
Хирург

Диагностика диастаза прямых мышц живота

С признаками диастаза необходимо обращаться к врачу-хирургу. Он поставит правильный диагноз после соответствующих исследований. Определить диастаз можно с помощью пальпации (то есть прощупывания области живота). Дополнительно врач может назначить УЗИ для уточнения степени патологии.

Чем опасен диастаз

Диастаз редко становится причиной каких-либо жалоб, кроме косметических. Только в крайнем случае могут быть различные неприятные симптомы: боли в спине и животе, запоры, вздутие живота. В редких случаях на фоне диастаза формируются грыжи.

Эта патология, по сути, не является болезнью, но может приводить к дискомфорту: неудовлетворенности внешним видом, ощущению увеличенного живота, невозможности полноценной физической активности.

УЗИ
Фото www.istockphoto.com/ljubaphoto

Лечение диастаза прямых мышц живота

Важно помнить, что избавиться от диастаза можно только хирургическим путем. Убрать его тренировками невозможно — наоборот, при физических нагрузках он может стать более выраженным.

Занятия спортом не помогут ликвидировать это патологическое состояние, потому что в области белой линии мышц нет.
Ирина Константинова
Пластический хирург

Само по себе наличие диастаза не абсолютное показание к операции. Однако патология подлежит обязательному устранению при:

  • операции по поводу грыж средней линии (пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, послеоперационные грыжи по средней линии);
  • выполнении пластики брюшной стенки (абдоминопластике).

Ушивание диастаза как самостоятельная операция выполняется в основном по эстетическим показаниям. В последнее время хирургическое вмешательство проходит в основном лапароскопическим способом (через три маленьких прокола). Также возможно применение сетчатых имплантов.

Профилактика

Для профилактики диастаза необходимо выполнять ряд простых действий:

  1. Следить за питанием, не допускать появления лишнего веса.

  2. Заниматься спортом и укреплять мышцы живота.

  3. Не запускать хронические болезни легких, которые вызывают кашель, а также патологии ЖКТ, связанные с запорами.

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