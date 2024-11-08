«Слипмаксинг» для улучшения сна: мнение сомнолога о новом тренде зумеров

В TikTok стал набирать популярность тренд под названием sleepmaxxing (слипмаксинг). Пользователи социальной сети стали выкладывать все больше видеороликов, где показывают, как они готовятся к ночному отдыху. Среди методов, которые, по их мнению, помогают улучшить сон — коктейли из вишневого сока и магния, вечерние маски и дыхательные практики.

Но помогает ли на самом деле слипмаксинг улучшить качество сна? Вместе с врачом-сомнологом Людмилой Тимошиной рассказываем, так ли эффективен новый молодежный тренд.

Что такое слипмаксинг

Слипмаксинг — это новое направление, которое объединяет практики и методики, направленные на оптимизацию сна и повышение его качества. Оно акцентирует внимание на том, как улучшенный ночной отдых может положительно влиять на общее благосостояние, внешний вид и даже личные отношения человека.

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Основные принципы слипмаксинга:

Оптимизация условий для сна. Используются качественные матрасы и подушки, настраиваются правильное освещение и температура в помещении, а также минимизируется шум.

Изоляция от экранов. Поклонники нового тренда отказываются от использования гаджетов за несколько часов до сна, чтобы снизить воздействие синего света.

Режим сна. Отход ко сну и пробуждение происходят в одно и то же время каждый день, что помогает регулировать биоритмы.

Питание и добавки. Рацион молодых людей включает продукты, богатые триптофаном и магнием. Также они используют пищевые добавки, например мелатонин, для улучшения качества сна.

Техники релаксации. Парни и девушки проводят медитации, занимаются йогой и делают дыхательные упражнения для снятия стресса и улучшения психоэмоционального состояния перед сном.

Однако некоторые пользователи начинают проявлять креативность и делиться своими экспериментами с различными техниками достижения идеального сна. Они используют специальные пластыри для рта, повязки от храпа, медитации на активацию шишковидной железы (вырабатывает гормон сна мелатонин).

Как слипмаксинг влияет на качество сна: плюсы и минусы

Некоторые методики слипмаксинга действительно могут улучшить качество сна. Так качественные и правильно подобранные подушки, матрасы, комфортная температура в помещении, минимизация шума и правильно освещение могут способствовать более глубокому и восстанавливающему сну. А установление режима отдыха помогает сбалансировать биологические часы, что приводит к более легкому засыпанию и пробуждению. Также такая мера помогает снизить уровень стресса и усталости.

Несмотря на позитивные намерения, вокруг тренда возникает много дискуссий. Как отмечает сомнолог, некоторые люди слишком изощряются в поисках методов улучшения сна. Например, медитации для активации шишковидной железы относятся к эзотерической сфере и не имеют ничего общего с доказательной медициной.

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Мелатонин, который часто принимают зумеры в видеороликах, нельзя пить без назначения врача, так как он оказывает влияние на весь гормональный обмен.

Что касается повязок и пластырей на рот от храпа, то они несут большую опасность, предупреждает сомнолог. Они могут помешать дыханию во сне и привести к гибели. Поэтому очень важно выявить причину храпа, а не заниматься самолечением.

Кроме того, некоторые пытаются расслабиться перед сном с помощью различных косметических процедур. Однако с сильной тревожностью такие методы не помогут справиться.

Как улучшить сон: советы сомнолога

Врач-сомнолог Людмила Тимошина считает, что некоторые практики слипмаксинга действительно работают. Однако для улучшения сна необходимо создать ритуал к засыпанию — «мостик в сон». По словам доктора, это пять-шесть расслабляющих вас действий, которые строго повторяются каждый вечер. Также чтобы достичь более глубокого и восстанавливающего сна, необходимо установить регулярный режим. Нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

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Не будет лишним и создание комфортной среды для сна. Так спальная комната должна быть прохладной (+ 16-20 градусов). На окна лучше повесить плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы обеспечить полную темноту. Также нужно ограничить воздействие света — телефоны, планшеты, компьютеры и телевизоры выключить за один-два часа до сна, так как они излучают свет и нарушает выработку мелатонина.

Кроме того, нужно постараться ограничить потребление кофе и чая, особенно в вечернее время. Алкоголь лучше совсем убрать из жизни, так как он нарушает циклы сна и снижает качество ночного отдыха. Из вечернего приема пищи нужно исключить тяжелую, острую и жирную еду.

Еще улучшить сон и избавиться от стресса помогут чтение, дыхательные упражнения или теплая ванна.

При возникновении трудностей со сном сомнолог рекомендует обратиться к врачу, а не слепо следовать рекомендациям из соцсетей. По словам эксперта, различные расстройства сна требуют специализированного индивидуального подхода.