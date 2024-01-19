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Что такое грыжа, какие бывают грыжи, можно ли предотвратить их появление
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Грыжи: что это и как лечить

Мария Сальникова
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук
Пупочная грыжа.
Фото www.istockphoto.com/rudi_suardi
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Грыжа — состояние, при котором внутренние органы защемляются окружающими их мышцами. Иногда эта патология не заметна внешне, но причиняет боль и другой дискомфорт.

Хирург кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал о видах грыж, причинах их возникновения и способах лечения.

Как возникает грыжа

В здоровом организме мышцы и ткани удерживают внутренние органы в необходимом положении. При грыже мускулы ослабевают. Из-за этого внутренний орган может попасть в образовавшееся отверстие.

Чисто технически грыжа — это отверстие в мышцах. Оно так и называется: «грыжевое отверстие» или «грыжевой дефект».
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук

Грыжевой дефект возникает из-за слабости мышц или в результате деформации тканей — апоневроза.

Это ткань, которая сохраняет каркас живота. Например, «кубики» пресса — это прямые мышцы живота с перетяжками апоневроза.
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук

Через грыжевое отверстие органы, расположенные в брюшной полости, могут выйти наружу, за мышцы. Ткани брюшины намного мягче, чем ткань апоневроза, поэтому на месте выпадения органа образуется выпячивание. Оно называется грыжевым мешком.

Иногда выпячивания выпавшего органа не видно. Но человек испытывает боль, тошноту или рвоту, которые усиливаются при физической нагрузке.

Врач
Фото www.istockphoto.com/megaflopp

Виды грыж

Грыжу, связанную с выпадением и защемлением внутренних органов, не стоит путать с межпозвоночной грыжей. Последняя касается только фрагментов межпозвоночного диска и позвоночного канала.

Выпадение внутренних органов принято называть грыжей живота. Она, в свою очередь, может быть первичной (когда у человека не было хирургических вмешательств) или послеоперационной.

К первичным грыжам относятся пупочная, паховая, бедренная, грыжа белой линии живота, спигелевой линии. Первые два вида встречаются чаще всего.
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук

Послеоперационные грыжи возникают у людей, перенесших операции, в зоне рубцов.

Еще бывают внутренние грыжи. Это дефекты в тканях, расположенных внутри. Например, диафрагмы.
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук

Причины возникновения

Основная причина грыжи — слабость мышц в области живота или бедер. Другие возможные факторы:

  • генетическая предрасположенность;

  • лишний вес, ожирение и недостаток физической активности;

  • неправильное положение тела во время работы;

  • подъем и переноска тяжестей.

Боль в животе
Фото www.istockphoto.com/AndreyPopov

Как определить, что появилась грыжа

Признаками грыжи могут быть:

  • боль в области живота;

  • тошнота при физической нагрузке;

  • выпячивание в области пупка или послеоперационного рубца.

Выпячивание увеличивается при физической нагрузке и уменьшается, когда человек лежит. В этом случае обязательно надо показаться врачу-хирургу.
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук

Методы лечения

Единственный способ вылечить грыжу — сделать специальную операцию, которая называется «герниопластика».

Во время операции выступающие органы возвращаются внутрь брюшной полости. Затем закрывается дефект в мышечной стенке.
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук

Операция может быть:

  • открытой, когда делается один большой разрез над грыжей;

  • лапароскопической, когда делается несколько небольших разрезов, в которые вводится лапароскоп (инструмент с камерой и лампочкой на конце).

Грыжевой дефект может закрываться швами, хирургическим клеем или специальной сеткой, выполненной из полипропилена, полиэстера или титана.

Сетка (сетчатый имплантат) помогает укрепить мышечную стенку и предотвратить повторное появление грыжи.
Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук
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