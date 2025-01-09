Не только каре: 5 вещей, которые нужно сделать после расставания

Расставание всегда приносит боль. Кто-то предпочитает сразу с головой уйти в новые отношения, а кто-то делает каре и неделями пересматривает романтические драмы с ведерком мороженого под боком. Поговорили с психологом Миланой Погореловой и выяснили, как грамотно и без вреда для себя пережить разрыв.

Закройте свои потребности

Психолог советует задать себе вопрос: что в вашей жизни с этим партнером было такого, чего в ней не может быть без него? Какие потребности закрывал этот человек? Например, в безопасности, любви, доверии.

Как только вы определили, какие потребности закрывал партнер, нужно попробовать самостоятельно позаботиться о себе. Делайте по отношению к себе все то, что делал бывший или бывшая: например, хвалите или дарите подарки. Задача достаточно сложная. Но так вы научитесь самодостаточности и станете независимой личностью, которой уже не так страшен уход другого человека.

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Еще один хороший совет — сделать в одиночку то, что собирались сделать с партнером. Например, если вы давно хотели сходить вместе в какой-нибудь дорогой ресторан, то сейчас самое время сходить туда самостоятельно. Так вы закроете потребность и поймете, что можете позаботиться о себе.

Не убегайте от эмоций после расставания

Слезы — защитная реакция нервной системы, и когда вы плачете, вы снимаете напряжение. Поэтому отгоревать, прочувствовать свою беду очень важно, без этого не получится отпустить ни ушедшего человека, ни старые отношения. Также эксперт отметила, что в первое время точно не стоит переключаться на новые связи.

Восстановите свои планы

Например, если вы увлекались танцами — запишитесь в студию. Если хотели отправиться в путешествие — посмотрите билеты и туры. Если горели своими рабочими задачами — подумайте, может, имеет смысл взять подработку или повысить компетенции. Окунитесь в то, что дарило вам положительные эмоции без влияния и участия других людей.

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Установите границы с бывшим партнером

Частое общение с бывшим партнером после расставания затрудняет процесс эмоционального восстановления. Постарайтесь на время ограничить контакты, чтобы перестать ассоциировать себя с прежними отношениями. Это не означает, что вы должны полностью исключить бывшего или бывшую из своей жизни, но временная дистанция поможет вам эмоционально «очиститься».

Если возникают ситуации, когда вы вынуждены общаться, например, из-за работы или детей, постарайтесь минимизировать личные темы и сосредоточиться только на решении конкретных вопросов. Дистанция даст вам возможность осознать, что теперь вы отдельная личность и ваше счастье не зависит от другого человека.

Не оставайтесь в одиночестве

Расставание порой вызывает чувство одиночества. И для сохранения ментального здоровья важно не замыкаться в себе, а искать поддержки у близких. Разговоры с друзьями, совместные прогулки и другие мероприятия помогут вам чувствовать себя менее одиноко.

Если вам тяжело выражать свои чувства друзьям, подумайте об обращении к психологу. Специалист поможет разобраться в эмоциях и предложит стратегии для преодоления кризиса. Впрочем, даже простые разговоры с людьми, которым вы доверяете, станут огромной поддержкой в этот период.