8 главных правил поведения в жару

Долгожданное лето пришло, а вместе с ним — жара, солнечные ожоги, тепловые удары, обезвоживание и обострение хронических заболеваний.

Избежать этих и других неприятных последствий помогут рекомендации нашего эксперта — врача, кандидата медицинских наук Евгения Машковского.

В разных странах по-разному относятся к жаре. Для одних это — привычный климат, сформировавший традиции и образ жизни, для других — настоящее испытание на выживание. Однако люди повсюду приспосабливаются. Как помочь организму справиться с жарой?

Пить достаточно воды

В последнее время врачи активно напоминают о питьевом режиме вне зависимости от сезона. Соблюдение водного баланса помогает организму гармонично функционировать. В среднем за сутки человек должен выпивать не менее 30 мл жидкости на 1 кг веса, то есть:

для человека весом 60 кг примерная норма будет 1,8 л;

для 70 кг — 2,1 л;

для 80 кг — 2,4 л;

для 90 кг — 2,7 л.

Фото Freepik/diana.grytsku

При интенсивных физических нагрузках или похудении в жару это значение должно увеличиваться на треть. Однако стоит помнить, что индивидуальная норма может отличаться в зависимости от возраста, состояния здоровья, физиологии, образа жизни и прочих показателей. Избыток воды так же опасен (например, при заболеваниях почек и сердца), как и ее недостаток. Поэтому лучше всего проконсультироваться с врачом (особенно при наличии хронических заболеваний).

Освежиться и поддержать увлажненность кожи поможет не только употребление воды внутрь, но и прохладный душ.

Больше отдыхать

Дневное время в жару лучше проводить в хорошо проветриваемых или кондиционированных помещениях. Если вы оказались на улице — ищите укрытия в тени, чтобы защититься от палящих солнечных лучей. Например, под деревом или зонтом.

Если есть возможность — поспите днем. Если вы находитесь на работе, проведите обеденный перерыв в спокойном и прохладном месте, чтобы восстановить силы.

Фото Freepik/freepik

Надевать соответствующую одежду

Свободная одежда из легких натуральных тканей помогает телу не перегреваться. В некоторых случаях, например, если вы опасаетесь за здоровье кожи или не хотите получить загар, есть смысл надеть брюки, блузу с рукавами, длинную юбку или платье. Они смогут защитить кожу от прямых солнечных лучей.

Не стоит забывать о качественных солнцезащитных очках с поляризацией и головных уборах (в первую очередь это касается маленьких детей и пожилых людей). К тому же они отлично дополняют образ.

Использовать солнцезащитные средства

Независимо от того, где вы находитесь — в городе, на даче или на отдыхе в экзотических странах, — следует помнить о солнцезащитных средствах.

Это могут быть кремы, спреи, гели, масла, муссы. Выберите текстуру, которая лучше всего подходит вашему типу кожи. Обращайте внимание на состав, срок годности, производителя и сохранность упаковки.

В жару и после пребывания на солнце о коже хорошо позаботятся средства с алоэ вера.

Фото Freepik/freepic.diller

Прибегать к народной мудрости

В странах с жарким климатом за многовековую историю сложилось множество традиционных способов справляться с жарой. Это и напитки, и различные экстракты, и натуральные масла, которые употребляют внутрь или наносят на кожу, чтобы увлажнить и «остудить» ее.

Избегать интенсивных нагрузок

Европейцы ищут уединения и прохлады у живописных озер, на городских пляжах и в общественных бассейнах. При этом они стараются избегать интенсивных физических нагрузок в период активного солнца (с 10.00 до 16.00), чтобы не усугублять воздействие жары.

Фото Freepik/freepik

Есть легкую еду

Еда в жару не должна доставлять дополнительный дискомфорт. Лучше выбирать нежирные угощения.

Проветривать помещение

Для тех, кто работает в офисе, важно помнить о естественной вентиляции. Особенно если нет возможности включить кондиционер. Можно открыть окна с разных сторон здания, чтобы создать освежающий сквозняк. Он распространит прохладный воздух по всему помещению. Однако не нужно располагаться на самом сквозняке, иначе вас может продуть.

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