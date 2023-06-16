8 главных правил поведения в жару
Долгожданное лето пришло, а вместе с ним — жара, солнечные ожоги, тепловые удары, обезвоживание и обострение хронических заболеваний.
Избежать этих и других неприятных последствий помогут рекомендации нашего эксперта — врача, кандидата медицинских наук Евгения Машковского.
В разных странах по-разному относятся к жаре. Для одних это — привычный климат, сформировавший традиции и образ жизни, для других — настоящее испытание на выживание. Однако люди повсюду приспосабливаются. Как помочь организму справиться с жарой?
Пить достаточно воды
В последнее время врачи активно напоминают о питьевом режиме вне зависимости от сезона. Соблюдение водного баланса помогает организму гармонично функционировать. В среднем за сутки человек должен выпивать не менее 30 мл жидкости на 1 кг веса, то есть:
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для человека весом 60 кг примерная норма будет 1,8 л;
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для 70 кг — 2,1 л;
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для 80 кг — 2,4 л;
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для 90 кг — 2,7 л.
При интенсивных физических нагрузках или похудении в жару это значение должно увеличиваться на треть. Однако стоит помнить, что индивидуальная норма может отличаться в зависимости от возраста, состояния здоровья, физиологии, образа жизни и прочих показателей. Избыток воды так же опасен (например, при заболеваниях почек и сердца), как и ее недостаток. Поэтому лучше всего проконсультироваться с врачом (особенно при наличии хронических заболеваний).
Освежиться и поддержать увлажненность кожи поможет не только употребление воды внутрь, но и прохладный душ.
В Северной Америке главная рекомендация — употреблять достаточное количество воды в течение дня. Это помогает предотвратить обезвоживание и поддерживает оптимальную температуру тела.
Больше отдыхать
Дневное время в жару лучше проводить в хорошо проветриваемых или кондиционированных помещениях. Если вы оказались на улице — ищите укрытия в тени, чтобы защититься от палящих солнечных лучей. Например, под деревом или зонтом.
Если есть возможность — поспите днем. Если вы находитесь на работе, проведите обеденный перерыв в спокойном и прохладном месте, чтобы восстановить силы.
Дневной сон и отдых во время самой жаркой части дня помогают сохранить энергию и избежать чрезмерного воздействия высоких температур.
Надевать соответствующую одежду
Свободная одежда из легких натуральных тканей помогает телу не перегреваться. В некоторых случаях, например, если вы опасаетесь за здоровье кожи или не хотите получить загар, есть смысл надеть брюки, блузу с рукавами, длинную юбку или платье. Они смогут защитить кожу от прямых солнечных лучей.
Не стоит забывать о качественных солнцезащитных очках с поляризацией и головных уборах (в первую очередь это касается маленьких детей и пожилых людей). К тому же они отлично дополняют образ.
На Ближнем Востоке носят свободную длиннополую одежду и головные уборы, чтобы защититься от ярких солнечных лучей. Чтобы охладиться, они используют вентиляторы или накладывают влажную ткань на затылок. Архитектурные шедевры этого региона имеют «воздушные поймы». Инженеры используют ветер для создания естественной вентиляции и облегчения душного зноя.
Использовать солнцезащитные средства
Независимо от того, где вы находитесь — в городе, на даче или на отдыхе в экзотических странах, — следует помнить о солнцезащитных средствах.
Это могут быть кремы, спреи, гели, масла, муссы. Выберите текстуру, которая лучше всего подходит вашему типу кожи. Обращайте внимание на состав, срок годности, производителя и сохранность упаковки.
В солнечной Австралии, где рак кожи не редкость, солнцезащитный крем — важный «аксессуар». Он защищает эпидермис от ожогов и минимизирует поглощение тепла.
В жару и после пребывания на солнце о коже хорошо позаботятся средства с алоэ вера.
Прибегать к народной мудрости
В странах с жарким климатом за многовековую историю сложилось множество традиционных способов справляться с жарой. Это и напитки, и различные экстракты, и натуральные масла, которые употребляют внутрь или наносят на кожу, чтобы увлажнить и «остудить» ее.
Азия, континент, окруженный древней мудростью, предлагает множество естественных методов охлаждения. Например, нанести на тело пасту из сандалового дерева, мяты или розовой воды. Древняя индийская система здоровья аюрведа рекомендует использовать охлаждающие травы и специи: мандариновую корицу, фенхель и мяту. В Южной Америке местные жители обращаются к таким традиционным средствам, как чай мате. Он также хорошо борется с усталостью.
Избегать интенсивных нагрузок
Европейцы ищут уединения и прохлады у живописных озер, на городских пляжах и в общественных бассейнах. При этом они стараются избегать интенсивных физических нагрузок в период активного солнца (с 10.00 до 16.00), чтобы не усугублять воздействие жары.
Есть легкую еду
Еда в жару не должна доставлять дополнительный дискомфорт. Лучше выбирать нежирные угощения.
В жару важно есть блюда из круп, овощей и фруктов. Они легко усваиваются и не создают лишнего тепла в организме. К традиционной еде в зной относятся продукты с высоким содержанием воды: арбуз, огурцы и кокосовая вода.
Проветривать помещение
Для тех, кто работает в офисе, важно помнить о естественной вентиляции. Особенно если нет возможности включить кондиционер. Можно открыть окна с разных сторон здания, чтобы создать освежающий сквозняк. Он распространит прохладный воздух по всему помещению. Однако не нужно располагаться на самом сквозняке, иначе вас может продуть.
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