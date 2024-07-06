Что делать, если вас ужалила медуза: рассказывает врач

Сезон отпусков в самом разгаре. Побережье заполнено туристами, многие из которых даже не подозревают, что во время купания есть риск столкнуться с подводными обитателями — медузами. Они относятся к типу книдарий, по краям их тела располагаются щупальца, на которых находятся стрекательные клетки. Внутри них содержится яд, который медуза использует для охоты. На человека морские обитатели не охотятся, но вред нанести все же могут.

Вместе с врачом-аллергологом, иммунологом Сергеем Землянским рассказываем, что делать, если вас ужалила медуза и почему их нельзя трогать.

Почему медузы жалят

Ежегодно множество людей страдает от ожогов медуз разных видов. Но морские обитатели не причиняют вред намеренно. Медузы не нападают, они, скорее, защищаются от человека, который может случайно наплыть на них. Эти существа выстреливают стрекательными клетками, предназначенными для охоты.

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В щупальцах медуз находятся маленькие капсулы — нематоцисты, внутри которых расположены зазубренные нити или трубочки с ядом. Если коснуться этого морского обитателя, стенка капсулы моментально реагирует, повышается давление внутри и зазубренные нити выстреливают. Занимает процесс доли секунды. При этом ужалить человека может даже мертвая медуза.

Как понять, что ужалила медуза

В момент укуса человек ощущает жгучую или пульсирующую боль, которая может отдаваться в конечности. На коже может появиться красно-коричневый или лиловый след, припухлость.

Через какое-то время могут возникнуть следующие специфические симптомы:

тошнота, рвота;

головная боль и боль в животе;

боль и спазмы в мышцах;

слабость, сонливость, иногда обмороки;

затруднение дыхания;

перебои сердечного ритма.

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Что делать, если ужалила медуза

Врач-аллерголог, иммунолог Сергей Землянский при контакте с медузой рекомендует придерживаться следующего алгоритма действий:

Быстро выйти из воды. Место укуса не трогать, чтобы не запустить процесс распространения яда на большую площадь. Не пытаться обработать место йодом, зеленкой и любыми средствами, содержащими спирт. Это только усугубит ситуацию. Промыть место укуса соленой водой. Можно использовать морскую воду, но лучше приготовить соляной раствор — растворить пару ложек соли в теплой воде. Если яд попал в глаз, его нужно промыть физраствором и пойти к офтальмологу. Убрать остатки щупалец медузы. Для этого можно использовать пинцет, махровое полотенце или тупой пластиковый предмет (одноразовые нож, вилка). Голыми руками ничего нельзя делать! Остатки щупалец нужно аккуратно соскоблить. Если сохраняется боль, приложить к месту ожога пакет со льдом, предварительно обернуть его в тонкую ткань. Чтобы вывести яд из организма, следует пить больше воды.

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Также врач советует принять таблетку обезболивающего или любого антигистаминного препарата, нанести на кожу успокаивающий крем. Каких-либо специфических аптечных средств для лечения ожогов от укусов медуз нет.

Что нельзя делать:

трогать место укуса голыми руками, а потом прикасаться к глазам и носу;

тереть или царапать кожу;

использовать давящие повязки;

поливать пораженное место нашатырем.

Когда обращаться к врачу после укуса медузы

Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи» следует при наличии следующих симптомов:

затрудненное дыхание;

судороги;

боль в груди;

сильное кровотечение;

массивный отек пораженного места;

рвота;

головокружение;

обморок.

Также помните: если сильная боль не уменьшается, а пораженное место продолжает чесаться даже через несколько недель после укуса, следует идти к терапевту.

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Как избежать встречи с медузой

Чтобы не встретиться со «жгучим» морским обитателем лицом к лицу, следует соблюдать несколько простых правил: