«Сухая» чистка зубов — насколько это безопасно и эффективно, рассказывает стоматолог

В Сети можно найти множество советов о здоровье: как лучше спать, как правильно сидеть и даже как чистить зубы. Однако не спешите безоговорочно следовать им. Нередко такие рекомендации не только не приносят должного эффекта, но и могут навредить.

Один из таких неоднозначных советов — не мочить зубную щетку перед использованием. Вместе с врачом-стоматологом Максимом Капыловым рассказываем, безопасен ли такой способ и к чему он может привести.

Что такое «сухая» чистка зубов

Указанная в видео «сухая» чистка зубов — это небезопасный метод ухода за полостью рта. Тезис о том, что вода смягчает щетинки и от этого они хуже удаляют налет, неверный. Более того, твердые жесткие щетинки у щетки травмируют как мягкие, так и твердые ткани полости рта.

Фото Freepik/pressfoto

Так как чистка зубов — это регулярная процедура, ежедневное нанесение микротравм может привести к неприятным последствиям: сокращению мягких тканей и оголению корней зуба (рецессии десны). Кроме того, что это неэстетично выглядит, это вызывает дискомфорт: чувствительность зубов к горячему, холодному, кислому и прочим раздражителям.

Помимо мягких тканей такая жесткая щетка царапает эмаль, из-за чего со временем она может стать менее гладкой и глянцевой и на ней будет скапливаться налет.

Как правильно и безопасно чистить зубы

Золотое правило ухода за полостью рта — использовать деликатные средства ухода, которые прописал врач-стоматолог. Щетка должна быть мягкой, с большим количеством щетинок. Хорошие зубные щетки имеют профессиональную щетину, кончики которой специально отполированы, что исключает травмирование мягких и твердых тканей.

Мягкие щетинки лучше проникают в труднодоступные места между зубами и эффективно удаляют налет. Кроме того, важна техника чистки зубов: движения должны быть «выметающими» сверху вниз — от десны к краю зуба (от розового к белому).

Фото Istockphoto/Marcus Chung

Зубная паста имеет вторичное значение, однако важно обращать внимание на ее абразивность: не рекомендуется использовать агрессивные пасты в ежедневном уходе. А народные средства, такие как сода, уголь, смеси из каких-либо фруктов, лучше исключить, так как они содержат агрессивные частицы и кислоты, которые вредят здоровью полости рта.

Средства ухода подбирает врач-стоматолог после осмотра на основании состояния зубной эмали, десен, наличия или отсутствия стоматологических патологий.

Если вы хотите иметь белоснежную, но главное — здоровую улыбку, необходимо:

Регулярно ухаживать за полостью рта в домашних условиях средствами, которые вам порекомендовал врач-стоматолог.

Минимум раз в полгода приходить на осмотр и профессиональную гигиену полости рта к врачу.

По желанию можно осветлить эмаль до восьми тонов при кабинетном отбеливании.

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