Кому категорически нельзя делать чистку лица
Чистка лица — это косметологическая процедура, которая помогает очистить кожу от излишков кожного жира, загрязнений и омертвевших клеток. Она является важной частью ухода за кожей и помогает поддерживать ее здоровье и красоту. Но рекомендована чистка не при любых обстоятельствах.
Когда нельзя делать чистку лица
Следует воздержаться от процедуры, если есть одно из этих условий:
- Ячмень, конъюнктивит, герпес или кожные заболевания, в том числе, розацеа. При чистке зараженные участки кожи могут механически повредиться и распространить инфекцию на здоровые.
- Склонность к рубцам.
- Беременность.
- Простуда, грипп или в целом плохое самочувствие.
- Иммунодефицит, в том числе, СПИД.
- Прохождение лечения онкологии. Потребуется справка врача, в которой должно будет указано, желательно ли проходить процедуру на данном этапе лечения. Если нет, то рекомендовано подождать 3-6 месяцев после завершения лечения.
- Перенесенные операции. Независимо от области тела, уход за лицом может ускорить работу системы кровообращения, что приведет к более быстрому распространению инфекций по всему телу. Поэтому желательно возвращаться к косметическим процедурам через 3-6 месяцев после любой операции.
- Уколы ботокса и филлеры. До планирования чистки лица нужно подождать 3 недели. Это необходимо, чтобы предотвратить негативные последствия и получить желаемый результат от уколов.
- В повседневной жизни используются интенсивно отшелушивающие продукты с содержанием Ретин-А, Адапалена или любого другого интенсивного средства. Если планируется чистка лица, следует прекратить использование таких средств по крайней мере за две недели до прохождения процедуры. Клиенты, принимающие или принимавшие Аккутан в течение последних шести месяцев, не должны посещать никаких отшелушивающих процедур.
- Загорелая, раздраженная или кожа, которая была обработана восковой эпиляцией в течение последних 24 часов. В таком состоянии она слишком повреждена, чистка может усугубить ситуацию.
Во всех таких случаях рекомендовано временно воздержаться от косметической чистки лица и временно заменить на домашний уход, рекомендованный косметологом.
Фото istockphoto.com
Рекомендации по последующему уходу
- Не проводить никаких других процедур по уходу за лицом в течение 48 часов после чистки.
- Избегать тепловых процедур, таких как сауна и баня, в течение 48 часов.
- Не использовать парфюмированные продукты, автозагар, не наносить макияж в течение 24 часов.
- Не наносить никаких других отшелушивающих средств по уходу за кожей в течение 72 часов.
- Не прикасаться к лицу. Поры кожи после чистки открыты, а грязные пальцы могут вызвать инфекцию.
- Не принимать душ перед сном, чтобы дать средствам для лица максимум времени для ухода за кожей.
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