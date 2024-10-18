Переживать не всегда плохо: как стресс помогает в жизни

Вы можете испытывать стресс от трудностей на рабочем месте, а можете — от радости. Да, и такое существует. И сталкиваетесь с положительным стрессом вы не реже, чем с отрицательным. Сама по себе эта реакция организма не считается плохой: ученые и врачи уверены, что без нее человечество бы вовсе не выжило. Поговорили с врачом, чем стресс может быть вам полезен.

Что такое стресс

Стресс — это реакция на воздействие внешних раздражителей. Она активирует физические и психические ресурсы организма. Такая реакция возникает каждый раз, когда человек сталкивается с чем-то новым или требующим повышенного внимания.

Какие виды стресса бывают

Дистресс — реакция на негативные события, а эустресс — на положительные. Свадьба, день рождения друга и покупка квартиры побольше тоже вызывают у организма реакции, просто вы не воспринимаете их как плохие. Однако силы мобилизуются, высвобождаются дополнительные ресурсы. Именно поэтому можно сильно устать от череды праздников. Как в шутке, когда после активного отпуска нужен еще один, чтобы полежать.

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Психиатры Томас Холмс и Ричард Рэй в 1967 году разработали шкалу стресса для оценки его суммарного воздействия на организм. В ней были отмечены жизненные обстоятельства, каждому из которых присуждено определенное количество баллов. Чем больше вы набрали, тем сильнее подвержены стрессу. Интересно, что баллы в таблице набираются, в том числе и за отпуск, и за религиозный праздник, и за вступление в брак.

Но не стоит переживать. Даже если вы столкнулись с проблемами, вызванный стресс может стать вашим другом — наставником на пути решения этих трудностей.

Чем полезен стресс

Стресс мобилизует ресурсы организма

Когда вас кто-то ругает и говорит, что вы что-то делаете неправильно, например, на работе, организм тоже испытывает стресс. И при этом включает все механизмы, направленные на то, чтобы избежать повторения ситуации. В результате вы начинаете лучше выполнять свои задачи, включаетесь в дело активнее.

Стресс помогает вам учиться на ошибках

Стресс повышает выносливость

Периодическое воздействие умеренного стресса тренирует нервную систему, делает ее более устойчивой к нагрузкам. Это помогает не теряться в критических ситуациях.

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Стресс защищает вас от опасностей

Часто стресс возникает как защитный механизм: предположим, в холодильнике испортилась еда и вы чувствуете характерный запах. Запах кажется вам неприятным, дискомфортным, появляется стресс. Так организм сигнализирует, что эту пищу лучше не принимать.

Как стресс вредит организму

Не стоит забывать, что длительный стресс может нанести серьезный вред организму. Потенциальные негативные последствия:

сердечно-сосудистые заболевания;

ослабление иммунитета;

лишний вес;

психические проблемы;

нарушения пищеварения и сна.

Поэтому если в вашей жизни очень много стресса, то не стоит думать, что он будет полезен. Во всем важен баланс.