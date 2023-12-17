Астенопия глаз: что это, симптомы, причины и методы диагностики
У глаз тоже есть мышцы, которые перенапрягаются и устают. Человек начинает испытывать ряд неприятных симптомов. В медицине такое состояние называют астенопией, или синдромом усталых глаз.
Вместе с врачом-офтальмологом Анастасией Савинковой разбираемся, опасна ли астенопия, какие у нее симптомы и как ее лечить.
Что такое астенопия и почему она возникает
Астенопия — это быстро наступающая усталость глаз, которая возникает после длительной и интенсивной зрительной нагрузки. Ее еще называют — синдром усталых глаз или цифрового напряжения.
Астенопия — это пограничное состояние, а не болезнь. Однако она может стать причиной развития серьезных патологий. Поэтому важно вовремя проверять здоровье глаз.
Синдром усталых глаз проявляется у всех по-разному. Например, после 30-40 минут вождения автомобиля у человека может теряться острота зрения — контуры дорожных знаков становятся нечеткими, расплывается свет фар.
Виды астенопии
Различают несколько видов астенопии:
- Аккомодативная. Ей чаще всего подвержены люди с дальнозоркостью. Она может развиваться из-за спазма или ослабления аккомодации — способности глаза фокусироваться на близких объектах.
- Мышечная. Может стать причиной развития расходящегося косоглазия.
- Смешанная. Сочетает мышечный и аккомодационный виды.
- Симптоматическая. Обычно сопровождает определенные воспалительные заболевания носа и глаз.
- Нервная. Возникает при некоторых психоневрологических расстройствах, а также при длительном стрессе и неврозах.
Наши глаза адаптируются к внешним условиям. Однако длиться долго этот процесс не может. Именно тогда и возникает астенопический синдром.
Симптомы астенопии: как их распознать
Симптомы обычно проявляются после долгой зрительной работы за компьютером или при чтении, особенно если буквы мелкие или тусклое освещение.
В первую очередь возникает ощутимый дискомфорт — покраснение и сухость глаз. Могут появиться головная боль, боль в шее и спине.
Помимо вышеперечисленных проявлений астенопии есть и другие:
- затруднение с фокусировкой на изображениях, тексте, экране гаджета;
- вспышки света в глазах или пелена;
- размытость контуров;
- слезотечение, резь и жжение;
- головокружение, болевые ощущения в области бровей.
Причины астенопии
Основная причина астенопии — напряжение цилиарной мышцы глаза, которая отвечает за фокусировку. Иногда причинами могут быть общие заболевания организма и интоксикация.
Что чаще всего провоцирует синдром усталых глаз:
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долгая и пристальная концентрация внимания на близких объектах;
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длительная работа за компьютером, независимо от качества монитора;
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частое использование гаджетов;
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чтение на протяжении долгого времени;
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неправильно подобранные очки или контактные линзы;
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тусклое освещение.
Диагностика астенопии
Сначала врач-офтальмолог проводит беседу — выясняет сферу деятельности пациента и его ежедневную нагрузку на глаза. Уточняет, какие симптомы испытывает человек и насколько давно.
Затем доктор определяет остроту зрения с помощью авторефрактометра и таблицы Сивцева. После он проводит тесты, которые определяют наличие косоглазия и астигматизма, а потом анализирует возможность глаз видеть предметы на разных расстояниях.
Дополнительно некоторым пациентам назначается УЗИ глаза или ОКТ — оптическая когерентная томография.
Методы лечения и профилактики
Тактика лечения астенопии будет зависеть от причин ее возникновения. Существует несколько методов терапии:
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Медикаментозная. Врач назначает определенные препараты, которые улучшат работу цилиарной мышцы.
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Физиотерапевтическая. Назначаются различные процедуры, оказывающие физиовоздействие на микроциркуляцию и кровообращение.
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Правильная оптическая коррекция. Офтальмолог подбирает очки и контактные линзы.
Кроме того, важна профилактика астенопии. При длительной зрительной нагрузке следует делать короткие перерывы.
Руководствуйтесь правилом «20/20/20». Каждые 20 минут отдыхайте 20 секунд, смотрите на предметы, находящиеся на расстоянии 5-6 м.
Также важно следить за правильным освещением пространства и особенно рабочего места.
Не забывайте про осанку. Высота стула должна быть такой, чтобы ноги опирались на пол. Запястья не должны ложиться на клавиатуру. Оптимальное расстояние от монитора — не менее 50 см.