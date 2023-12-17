Астенопия глаз: что это, симптомы, причины и методы диагностики

Читайте нас в

У глаз тоже есть мышцы, которые перенапрягаются и устают. Человек начинает испытывать ряд неприятных симптомов. В медицине такое состояние называют астенопией, или синдромом усталых глаз.

Вместе с врачом-офтальмологом Анастасией Савинковой разбираемся, опасна ли астенопия, какие у нее симптомы и как ее лечить.

Что такое астенопия и почему она возникает

Астенопия — это быстро наступающая усталость глаз, которая возникает после длительной и интенсивной зрительной нагрузки. Ее еще называют — синдром усталых глаз или цифрового напряжения.

Синдром усталых глаз проявляется у всех по-разному. Например, после 30-40 минут вождения автомобиля у человека может теряться острота зрения — контуры дорожных знаков становятся нечеткими, расплывается свет фар.

Виды астенопии

Различают несколько видов астенопии:

Аккомодативная. Ей чаще всего подвержены люди с дальнозоркостью. Она может развиваться из-за спазма или ослабления аккомодации — способности глаза фокусироваться на близких объектах.

Мышечная. Может стать причиной развития расходящегося косоглазия.

Смешанная. Сочетает мышечный и аккомодационный виды.

Симптоматическая. Обычно сопровождает определенные воспалительные заболевания носа и глаз.

Нервная. Возникает при некоторых психоневрологических расстройствах, а также при длительном стрессе и неврозах.

Симптомы астенопии: как их распознать

Симптомы обычно проявляются после долгой зрительной работы за компьютером или при чтении, особенно если буквы мелкие или тусклое освещение.

Фото Arsenii Palivoda/istockphoto.com

В первую очередь возникает ощутимый дискомфорт — покраснение и сухость глаз. Могут появиться головная боль, боль в шее и спине.

Помимо вышеперечисленных проявлений астенопии есть и другие:

затруднение с фокусировкой на изображениях, тексте, экране гаджета;

вспышки света в глазах или пелена;

размытость контуров;

слезотечение, резь и жжение;

головокружение, болевые ощущения в области бровей.

Причины астенопии

Что чаще всего провоцирует синдром усталых глаз:

долгая и пристальная концентрация внимания на близких объектах;

длительная работа за компьютером, независимо от качества монитора;

частое использование гаджетов;

чтение на протяжении долгого времени;

неправильно подобранные очки или контактные линзы;

тусклое освещение.

Диагностика астенопии

Сначала врач-офтальмолог проводит беседу — выясняет сферу деятельности пациента и его ежедневную нагрузку на глаза. Уточняет, какие симптомы испытывает человек и насколько давно.

Фото Zorica Nastasic/istockphoto.com

Затем доктор определяет остроту зрения с помощью авторефрактометра и таблицы Сивцева. После он проводит тесты, которые определяют наличие косоглазия и астигматизма, а потом анализирует возможность глаз видеть предметы на разных расстояниях.

Методы лечения и профилактики

Тактика лечения астенопии будет зависеть от причин ее возникновения. Существует несколько методов терапии:

Медикаментозная. Врач назначает определенные препараты, которые улучшат работу цилиарной мышцы.

Физиотерапевтическая. Назначаются различные процедуры, оказывающие физиовоздействие на микроциркуляцию и кровообращение.

Правильная оптическая коррекция. Офтальмолог подбирает очки и контактные линзы.

Фото Imgorthand/istockphoto.com

Кроме того, важна профилактика астенопии. При длительной зрительной нагрузке следует делать короткие перерывы.

Также важно следить за правильным освещением пространства и особенно рабочего места.