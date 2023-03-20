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Сегодня, 15:20

Звездный косметолог Барбара Штурм поделилась рецептом домашней маски для лица

Ольга Стрельникова
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Мед.
Фото Freepik/freepik

Барбара Штурм запомнилась многим не только своими именитыми клиентами, среди которых Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс и многие другие, но и тем, что одной из первых стала применять обогащенную плазму (platelet rich plasma или PLP) в косметологии, а именно — добавлять в крем. Сейчас подобный метод активно используют при выпадении волос и омоложении. Однако продвинутый косметолог также прибегает и к простым домашним уходам из натуральных продуктов.

В своем видеоблоге доктор Барбара Штурм поделилась рецептом маски из меда, которого понадобится всего одна чайная ложка. В состав еще входят четверть авокадо в виде пюре и чайная ложка греческого йогурта. Готовую маску нужно нанести на предварительно очищенное лицо, выдержать 15 минут и смыть водой.
Барбара Штурм подчеркнула, что такая маска богата питательными жирами, пробиотиками, цинком, витаминами С и Е, обладает противовоспалительным эффектом, восстанавливает и обновляет кожу. Однако при наличии аллергии на мед она противопоказана.
Ранее мы рассказывали, как приготовить в домашних условиях недорогой и эффективный антицеллюлитный крем.

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