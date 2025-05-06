Стиль жизни
Зубная паста популярной марки может навредить здоровью
Зубная паста популярной марки может навредить здоровью

Зубная паста и щетка
Национальный орган по надзору за здоровьем Бразилии Anvisa запретил продавать зубную пасту Colgate Total Clean Mint. Причиной стали многочисленные жалобы потребителей, которые отмечали раздражение полости рта, жжение, опухание десен и болезненные язвы, после использования продукта. Об этом сообщает портал LatinAmerican Post.

Известно, что продажу зубной пасты запретили еще в марте 2025 года. Тогда производитель подал апелляцию, но позже ее отозвали. Поэтому Colgate окончательно прекратила продажу товара в Бразилии. При этом на русскоязычном сайте компании сообщений об инциденте нет.

Тем временем в российском Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте этой марки. В официальном сообщении отметили, что для зубной пасты не нужна государственная регистрация, лицензия или одобрение. Потребуется только провести процедуру декларирования.

«Эти товары подлежат обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», — уточнили в ведомстве.

Зубная паста.Врач рассказала, как выбрать зубную пасту
Польза и вред
