Зубная паста популярной марки может навредить здоровью

Национальный орган по надзору за здоровьем Бразилии Anvisa запретил продавать зубную пасту Colgate Total Clean Mint. Причиной стали многочисленные жалобы потребителей, которые отмечали раздражение полости рта, жжение, опухание десен и болезненные язвы, после использования продукта. Об этом сообщает портал LatinAmerican Post.

Известно, что продажу зубной пасты запретили еще в марте 2025 года. Тогда производитель подал апелляцию, но позже ее отозвали. Поэтому Colgate окончательно прекратила продажу товара в Бразилии. При этом на русскоязычном сайте компании сообщений об инциденте нет.

Тем временем в российском Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте этой марки. В официальном сообщении отметили, что для зубной пасты не нужна государственная регистрация, лицензия или одобрение. Потребуется только провести процедуру декларирования.

«Эти товары подлежат обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», — уточнили в ведомстве.