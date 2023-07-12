Жители Китая спасаются от аномальной жары в бомбоубежищах

В конце июня в Китай пришла аномальная жара. В Пекине температура поднялась до 41 °С, побив исторический максимум. Чтобы защитить жителей страны от палящего солнца и горячего воздуха, власти занялись переоборудованием бомбоубежищ, построенных после Второй мировой войны, в уютные пространства (коворкинги) с кондиционерами, Wi-Fi и даже кафе. Об этом 12 июля сообщили на портале «Царьград».

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что есть основные правила, которые помогут уберечь здоровье в жару. «Самое важное — с 11 до 17 избегать прямых солнечных лучей, носить шляпы с широкими полями, просторную длинную одежду и использовать защитный крем с SPF +50 для лица. Также не стоит перегружать себя физически — кардионагрузка и излишнее потоотделение только истощают резервы организма. Кроме того, нужно исключить употребление сладких напитков, холодных коктейлей, лимонадов, алкоголя и увеличить объем чистой мягкой воды до 3 л», — порекомендовала специалист. Дополнительно, по ее словам, можно принимать антиоксиданты — цинк, селен, янтарную кислоту. В жару стоит избегать нахождения за рулем (снижается скорость реакции, внимание рассеивается и возрастает риск ДТП) и стресса, влияние которого увеличивается в разы. «Мозг в жару может буквально устраивать забастовку (прокрастинации), а чувство дедлайна задач, еще выше поднимет кортизол и тогда уже удачи в делах не видать. Мудрое решение в жаркий рабочий день: договориться с начальником о сиесте — дневном отдыхе. Чтобы все успевать, вставайте в 5 утра — это кстати, еще и полезно для мозга. Часть работы можно закончить, когда жара спадет», — резюмировала Галина Хусаинова.

Ранее, 28 июня 2022 года, мы рассказывали о продуктах, которые категорически нельзя употреблять в жару.