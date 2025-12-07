Женщина приняла симптомы рака за эффект от автозагара

38-летняя Дебра Маккуэйг приняла симптомы рака поджелудочной железы за реакцию на автозагар, сообщает Daily Mirror. В то время, по словам Дебры, она вела активную светскую жизнь, а потому постоянно пользовалась искусственным загаром. Тогда женщина еще не догадывалась, что у нее проявились все симптомы желтухи.

Дебра обратилась к терапевту только когда заметила пожелтение глазных белков. Врачи назначили ей анализы, которые подтвердили закупорку желчного протока.

Во время операции врачи обнаружили рак поджелудочной железы и удалили опухоль. Женщине назначили курс химиотерапии. Спустя шесть месяцев лечения все признаки рака исчезли.

Однако спустя четыре года этот же тип рака нашли у матери Дебры. В этот раз ситуация оказалась куда более трагичной, метастазы распространились на позвоночник и легкие и женщина скончалась.