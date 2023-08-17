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Сегодня, 16:20

Врачи рассказали о причинах трещин на стопах

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Трещины на стопах.
Фото Freepik/schantalao

16 августа врач-подолог Анжелика Койнова в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что трещины на стопах могут сигнализировать о ряде болезней, к примеру, о плоскостопии или грибке ног. «Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения», — пояснила специалист.

Ранее, 25 февраля, академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач клиники «Виватон» Юлия Абрамова специально для СЭ рассказали, что трещины на стопах, избыточное образование мозолей (гиперкератоз), утолщение и изменение формы ногтей, грибковое поражение ногтей и кожи, особенно межпальцевых промежутков могут быть при сахарном диабете. Также, по словам специалистов, явным признаком будут незаживающие раны, трофические язвы, поражения суставов, нагноение подкожной клетчатки (абсцесс и флегмона), остеомиелит и гангрена.

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Медицина
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