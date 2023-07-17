Врачи рассказали о похудении с помощью стресса

Врач-физиотерапевт Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская 13 июля в беседе с «Мослентой» рассказала, чем опасен метод похудения с помощью стресса. Необычный способ похудения набирает популярность среди россиян, пишут в издании.

«Речь идет о сильных ощущениях. Ведь при выбросе адреналина происходит сжигание калорий. Вынужденная выработка адреналина стимулируют следующие механизмы: клетки печени получают сигнал о том, что организму нужна глюкоза — в этот момент уровень сахара в крови увеличивается. В работу включается специальный фермент, преобразующий жир в жирные кислоты, которые, в свою очередь, попадают во все ткани и снабжают их энергией», — пояснила специалист.

Так, просмотр полуторачасового ужастика способен сжигать до 120 калорий, что равносильно 15-минутной пробежке. Однако при регулярном выбросе адреналина не в лучшую сторону могут измениться пищевые привычки. То есть, если раньше человек мог притупить чувство голода, съев яблоко, то со временем его будет все чаще тянуть на сладкое, соленое и жирное, что неизбежно вызовет набор веса.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что острый и хронический стресс действительно могут вызывать похудение — это реакция на активную выработку надпочечниками адреналина, как защитная реакция. «Адреналин притупляет чувство голода. Но длительный или систематический стресс переключает надпочечники на выработку кортизола. Это сигнал мобилизации, быть начеку, потуже затянуть пояс. Да, ремень на талии может плотнее сесть. Но это нездоровая стройность, а признак наступающего истощения ресурсов», — предупредила эксперт.

По ее словам, похудение на стрессе ведет к поведенческим расстройствам, таким как раздражительность, плаксивость, вспыльчивость, а также нарушению сна, обострению болезней сердечно-сосудистой системы, нагрузке на иммунитет, истощению надпочечников и снижению когнитивных функций, резюмировала Галина Хусаинова.

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