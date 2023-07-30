Врачи рассказали о необходимости приема витамина Д

26 июля на сайте РИАМО врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала о важности приема витамина Д в пасмурную погоду. «Если установилась длительная пасмурная и дождливая погода, то витамин D надо принимать в лекарственной форме. Витамины этой группы необходимы для усвоения кальция и фосфора организмом. Их недостаток может привести к рахиту, остеопорозу, онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым патологиям», — предупредила специалист.

Эксперт в области долголетия и системного оздоровления Галина Хусаинова рассказала СЭ, что правила приема витаминов на «витамин» D не распространяются, поскольку столь важный для крепких костей и зубов витамин Д совсем не витамин. «В научных кругах его обозначают, как гормон. Однако для удобства и с маркетинговой точки зрения продолжают называть витамином. При этом механизм его действия подобен классическому влиянию стероидных гормонов», — заявила эксперт.

По словам Галины Хусаиновой, поддержание «витамина» D в верхних пределах нормы значимо снижает риск диабета, остеопороза, респираторных заболеваний, гипертонии, рака молочной железы, кишечника, простаты и других аутоиммунных заболеваний. В то время, как с низким уровнем гормона D связывают развитие аллергических заболеваний, болезней сердца, метаболического синдрома и ожирения.

«Чувство разбитости после пробуждения, дневной сонливости, раздражительности могут быть вызваны хронической нехваткой «витамина» D. Короткого лета россиянам недостаточно, чтобы говорить о естественной обеспеченности этим важным прогормоном, поэтому прием «витамина» D на постоянной основе оправдан. Токсических доз приема данного вещества в клинической практике и научной литературе не выявлено, но, чтобы грамотно рассчитать дозу, лучше обратиться к специалисту», — порекомендовала Галина Хусаинова.

Ранее, 26 августа 2022 года, мы рассказывали, кому нужен витамин D и где его найти.