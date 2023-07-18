Врачи рассказали, как защититься от гепатита А

Врач-инфекционист, заведующая гепатологическим центром Якутской республиканской клинической больницы Надежда Тихонова 18 июля рассказала порталу Sakha life о гепатите А — остром инфекционном заболевании. Вирус, который его вызывает, опасен прежде всего тем, что поражает клетки печени. Он долго сохраняется при низких температурах, в воде и на предметах, но быстро гибнет при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами. Попасть в организм он может с некипяченой водой, зараженными продуктами, через грязные руки или при контакте с больным человеком.

«После попадания в организм, как и при любых инфекционных заболеваниях, он проходит скрытую фазу (инкубационный период), при которой никаких симптомов не бывает. Длится она от трех недель до полутора месяцев, и только потом появляются симптомы болезни», — предупредила специалист.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что гепатит А (или болезнь Боткина) передается главным образом через зараженные продукты питания и воду. «Заболевание напрямую связано с некачественной обработкой водопроводной воды, ее очисткой от сточных вод, а также с несоблюдением личной гигиены. Возможно заражение через контактно-бытовой путь, например, через грязные руки, игрушки и другие предметы», — подчеркнула врач.

Чтобы избежать заражения гепатитом А, Екатерина Курбатова порекомендовала употреблять только качественные продукты питания и питьевую воду, а также соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой), мыть фрукты и овощи чистой водой. «Симптомы гепатита А могут проявляться по-разному у разных людей и могут быть как легкими, так и тяжелыми. Для диагностики гепатита А проводят общий анализ крови, анализ крови на биохимию, анализ на маркеры вирусных гепатитов, общий анализ мочи. Также для профилактики гепатита А существует безопасная и эффективная вакцина», — резюмировала врач.

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