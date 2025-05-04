Врачи рассказали, как отличить забывчивость от слабоумия

Врач-гериатр Десмонд Грэм и ученый в области исследований деменции Майкл Вудворд в беседе с изданием The Guardian рассказали, как отличить забывчивость от старческого слабоумия. По их словам, рассеянность в пожилом возрасте невсегда говорит о патологическом ухудшении работы мозга.

По мнению Вудворда, если человек иногда забывает, куда положил ключи, это нормально. Однако если эпизоды рассеянности происходят часто, нужно обратить на это внимание.

«Например, когда вы забываете на ночь выключить плиту или оставляете открытым кухонный кран, это может быть серьезно», — отметил специалист.

Также он советует обратиться к врачу, если во время беседы вы забываете суть разговора. К примеру, начинаете рассказывать историю, которая звучала уже несколько минут назад.

Еще гериатр Грэм подчеркнул, что проблемы с речью — это типичное проявление деменции. Однако если человеку становится трудно подбирать, произносить слова, он путает имена детей, внуков — это совершенно нормально. Следует насторожиться, если, к примеру, пациент не может вспомнить имена трех из четырех внуков.

Также по словам специалиста, следует оценить способность ориентироваться в пространстве и запоминать важную информацию. Теряться в незнакомых местах — это нормально, а забыть давно знакомую дорогу — симптом патологии. Тот же принцип распространяется и на запоминание информации. Например, человек с деменцией может забыть о смерти друга, а при рассеянности такого не случается.