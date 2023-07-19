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Сегодня, 12:35

Врачи рассказали, как не заразиться ветрянкой

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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Врач осматривает сыпь на руке.
Фото Freepik/freepik

15 июля на портале medNovelty сообщили о случае заражения ветряной оспой. Жительница Екатеринбурга с ребенком попали в больницу после пребывания на курорте в Уктусе. По ее словам, виной тому стал грязный бассейн. Кроме того, у ребенка обнаружили энтеровирус.

Педиатр Дарья Халилова заявила, что определить достоверно, где и когда был контакт, невозможно, поскольку слишком мало прошло времени, а инкубационный период ветрянки гораздо дольше. «В любом бассейне можно заразиться возбудителями диарейных, кожных заболеваний, ОРВИ и другими вирусными и бактериальными инфекциями», — пояснила специалист и посоветовала родителям выбирать места, где качественно обеззараживают воду и объяснить ребенку, что воду из бассейна нельзя заглатывать.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что обезопасить себя и близких от ветряной оспы (ветрянки) можно с помощью регулярной вакцинации — это наиболее эффективный способ предотвращения заболевания.

«Соблюдайте личную гигиену и обучите ей детей, включая регулярное мытье рук. Если у вас или вашего ребенка есть ветряная оспа, изолируйтесь от других людей, чтобы предотвратить распространение инфекции», — порекомендовала медик и отметила, что симптомы ветряной оспы могут отличаться у детей и взрослых, но в целом они схожи.

«К основным симптомам относится резкое повышение температуры тела (чаще всего до 39-40 °C), слабость, потеря аппетита, увеличенные лимфоузлы, кожный зуд и появление сыпи, которая начинается на туловище и голове, а затем распространяется на конечности и другие части тела. Она быстро заполняется жидкостью и превращается в пузырьки. Возможно появление сыпи на слизистых оболочках рта и глаз», — предупредила Екатерина Курбатова.

Ранее, 15 июля 2021 года, мы рассказывали, как вакцинация отражается на занятиях спортом.

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Медицина
Советы и рекомендации
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