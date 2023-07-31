Врачи рассказали, есть ли польза от соляных пещер

30 июля на портале «Екатеринбург онлайн» педиатр-пульмонолог клиники «УГМК-Здоровье» Елена Корж рассказала, что польза соляных пещер — миф. «Связи между посещением этих процедур и снижением количества случаев острых респираторных инфекций нет. Если у вас есть необходимость повысить сопротивляемость организма к ОРВИ или ОРЗ, лучше гулять на свежем воздухе не меньше двух часов в день, сбалансированно питаться, соблюдать правила гигиены и вакцинироваться. Все это будет более эффективно, чем посещать соляную пещеру», — заявила специалист.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что соляные пещеры, также известные как соляные комнаты или галотерапия, все же имеют ряд потенциальных польз для здоровья.

«Нахождение в соляной пещере может благотворно влиять на иммунитет и помогать противостоять респираторным заболеваниям. Распыляемые в соляной комнате отрицательно заряженные ионы соли могут проникать в дыхательные пути и активировать дренажную функцию бронхов, что может быть полезно при лечении гайморитов, фарингитов и бронхитов. Соляные комнаты могут также нормализовать обмен веществ и стабилизировать процессы пищеварения, снимать воспаления и оказывать противоаллергическое действие, способствовать отделению мокроты из бронхов», — пояснила медик.

Кроме того, галотерапия может укреплять нервную систему и улучшать качество сна. «Однако необходимо отметить, что эффективность и польза от соляных пещер могут варьироваться в зависимости от конкретного случая и индивидуальных особенностей», — резюмировала Екатерина Курбатова.

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