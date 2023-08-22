Врачи рассказали, что может спровоцировать рак

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что спровоцировать рак может злоупотребление жареным мясом без недостаточного количества зелени, привычка подолгу сидеть на одном месте и постоянные стрессы. В рационе обязательно должна присутствовать клетчатка, которая помогает избежать рака кишечника, легких и предстательной железы. Об этом 20 августа сообщили на портале РИА Новости.

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал СЭ, что диеты с высоким содержанием фруктов и овощей существенно снижают риск развития некоторых видов рака. «Например, диеты, обогащенные цельным зерном, овощами, фруктами и бобовыми, с низким гликемическим индексом, с низким содержанием жиров и средиземноморская диета, обогащенная оливковым маслом и миндалем, снижают уровень воспаления, риск развития рака и избыточного веса, который сам по себе связан с повышенным риском развития онкозаболеваний», — резюмировал эксперт.

Ранее, 26 февраля, мы рассказывали о продуктах, которые могут вызвать рак.