Врачи рассказали, чем опасны паразиты для детей

11 августа главврач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что гельминты опасны для детей. В первую очередь, они воздействуют на их нервную систему, из-за чего нарушается сон, ребенок становится раздражительным и эмоциональным, возможны задержки психического и физического развития. Наиболее распространенные паразиты — аскарида и острицы, могут встречаться и у взрослых.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов рассказал СЭ, что паразиты приводят к нарушению работы пищеварительного тракта (поносы, запоры, рвота), головным болям, упадку сил, дефицитам витаминов и микроэлементов, общему ухудшению самочувствия.

«Повышение чувствительности к аллергенам — тоже результат бурной жизнедеятельности червей. Возможно проявление не только кожных высыпаний, но и бронхиальной астмы. Паразиты активно подрывают иммунную систему. Они могут травмировать стенки органов и вызывать воспалительные процессы», — предупредил эксперт.

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