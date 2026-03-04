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Врачи предупредили, что походка может влиять на психическое здоровье человека
Здоровье

4 марта, 20:00

1 мин.

Врачи предупредили, что походка может влиять на психическое здоровье человека

Кристина Гергис
Автор
Лесная прогулка
Фото npdesignde, iStock

Некорректная походка может негативно влиять на психическое состояние — об этом АиФ рассказали директор Ассоциации медицинских центров Ольга Чижевская и врач-кинезиолог, фитотерапевт, подиатр Григорий Крутов.

При нарушении опорной функции стоп тело начинает компенсировать их работу: мозг тратит дополнительные ресурсы на удержание равновесия, а деформированная стопа задействует лишние группы мышц. Это приводит к хроническому мышечному перенапряжению и усталости, перегружает центральную нервную систему — и в итоге провоцирует раздражительность, тревожность и проблемы со сном.

Исправить ситуацию поможет работа над координацией и восстановление правильной работы мышц. Врачи рекомендуют обратиться к подиатру: после диагностики специалист может назначить индивидуально изготовленные ортезы стопы полного контакта.

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