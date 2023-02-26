Врачи поделились секретами, которые помогут сохранить здоровье и активность на долгие годы

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова специально для «СЭ» рассказали, что средняя продолжительность жизни современного человека вполне может быть гораздо выше, чем сейчас у большинства. Некоторые исследования даже называют цифру в 140 лет. «Чтобы достичь долголетия и оставаться при этом здоровыми и активными, необходимо, в первую очередь, правильное питание. Что мы едим — из того и состоим», — подчеркнули эксперты. По их словам, важно не переедать и соблюдать питьевой режим.

Также Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова отметили, что продлить молодость и здоровье организма помогут регулярные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе. Обязательное условие — отказаться от употребления большого количества алкоголя и табакокурения. Эксперты обратили внимание и на то, что особенно важно, как организм восстанавливается. Для оптимального процесса необходимо соблюдать режим сна — рано ложиться (до 22.00) и рано вставать (в 5-6 утра).

Сделать жизнь дольше и качественнее, по мнению Александра Савелова-Дерябина и Юлии Абрамовой, поможет позитивные мысли, эмоции и отношение к жизни. «Если вы не можете решить проблему, то и беспокоиться о ней не стоит. Люди, настроенные на оптимизм, имеют более высокие шансы на достижение исключительного долголетия», — резюмировали эксперты.

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