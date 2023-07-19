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Сегодня, 07:35

Врачи объяснили, почему так важно измерять артериальное давление

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Женщина измеряет давление тонометром.
Фото Freepik/freepik

Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков 18 июля в беседе с изданием «Российская газета» рассказал, что артериальное давление показывает силу, с которой сердце перекачивает кровь по телу. Оно измеряется в миллиметрах ртутного столба и выражается двумя цифрами: систолическое давление, то есть давление в стенках артерий, когда бьется сердце, и диастолическое кровяное — давление в стенках артерий, когда сердце отдыхает между ударами.

«Систолическое давление дает больше информации о рисках сердечно-сосудистых заболеваний. Со временем систолическое артериальное давление может повышаться, поскольку у людей накапливаются внутрисосудистые бляшки, а их артерии становятся менее эластичными. Диастолическое давление также важно. В возрасте от 40 до 89 лет риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний удваивается при повышении диастолического артериального давления на каждые 10 мм», — пояснил специалист.

Врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Анна Мастеркова рассказала СЭ, что для взрослого человека нормальным считается систолическое давление в пределах менее 130 мм рт.ст. и диастолическое — от 80 до 85.

«Стабильное артериальное давление — основной показатель функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы и ключевой маркер сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно важно регулярно измерять артериальное давление людям старше 60 лет. С возрастом максимально допустимые нормы изменяются: для пожилых мужчин и женщин крайняя граница систолического давления составляет 135 (+/- 5) мм рт.ст., а диастолического — 85 (+/- 5) мм рт.ст.», — подчеркнула медик.

По ее словам, на показатели давления могут повлиять патологии щитовидной железы, почек, надпочечников, болезни сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярные заболевания, перепады атмосферного давления, психоэмоциональный стресс, избыточная масса тела и ожирение, гиподинамия, наличие вредных привычек, избыточное употребление соли и прочие факторы.

«В пожилом возрасте повышение артериального давления чаще всего наблюдается из-за хронических заболеваний и снижения эластичности стенок сосудов. Если у человека отсутствуют провоцирующие факторы, то так называемое «рабочее», или привычное, давление может остаться в пределах 120/80 мм рт.ст.», — заключила Анна Мастеркова.

Ранее, 6 декабря 2022 года, мы рассказывали, как правильно измерять давление.

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Медицина
Советы и рекомендации
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