Врачи объяснили, кому не следует резко бросать курить

Главврач медицинского стационара «Гармония», психиатр-нарколог Марина Калюжная и врач-токсиколог, академик Михаил Кутушов рассказали «СЭ», почему тяжело и опасно резко бросать курить. По словам последнего, курение — это малая токсикомания. «Никотин вмешивается в биохимию и гомеостаз человека, поэтому, когда он бросает курить, наблюдается кратковременное ухудшение самочувствия. Более того, это будет практически переход на новый тип метаболизма», — предупредил Михаил Кутушов.

«В рекламе часто показывают, что бросить курить — дело двух минут. Однако в реальной жизни это не так. Завязать с табаком, особенно если стаж курильщика исчисляется 3-5 годами зависимости, бывает действительно сложно», — констатировала Марина Калюжная.

Людям с подобным стажем, по ее словам, прощаться с вредной привычкой одним движением не стоит — возможна сигаретная ломка. Она проявляется сильнейшей психологической тягой, мышечными и головными болями, сухостью во рту, сильной жаждой, повышенной нервозностью, раздражительностью, бессонницей и тремором рук.

Самое сложное в отказе от курения — первые несколько суток, человек фактически борется с собой. В организме может наступить синдром депрессии и отмены никотина. «Большинство подтверждают, что на 3-4-й неделе после отказа от курения симптоматика почти полностью пропадает, но синдром отмены может длиться намного дольше», — пояснил Михаил Кутушов.

Правильно выйти из этого состояния, по словам Марины Калюжной, поможет самодисциплина и лекарства от курения. «Старайтесь заниматься спортом и правильно питаться. Так бросить курить будет легче», — порекомендовала нарколог.

Курильщикам с большим стажем Михаил Кутушов посоветовал бросить курить не позднее 40 лет, поскольку сердечно-сосудистая система и метаболизм восстанавливаются и приходят в более здоровую норму только в течение 10-15 лет после отказа от табака и никотина. «Чтобы легче отказаться от курения, выбрасывайте по 1 сигарете в день, и со временем сигарет не останется. Но запаситесь терпением», — заключил токсиколог.

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