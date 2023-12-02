Врачи объяснили, чем опасна уборка снега лопатой

Наступила зима, а значит с ней и пришел сезон снегопадов. Чтобы оставаться здоровыми, врачи рекомендуют не только утепляться, но и не торопиться во время уборки снега, пишет Центральная служба новостей.

По словам медиков, люди зачастую не догадываются, к чему может привести обычная чистка заснеженных дорожек.

«Тяжелая деятельность создает дополнительную нагрузку на сердце. Тем, у кого есть сердечные заболевания, не рекомендуется выполнять такую работу», — пишет ЦНС.

Сердечно-сосудистый стресс при работе с лопатой провоцирует физиологическая и психологическая нагрузка. Кровеносные сосуды сужаются из-за длительного пребывания на холоде, повышается кровяное давление. Кроме того, люди часто продолжают копать снег, даже если уже сильно устали.

«Если у вас в анамнезе проблемы с сердцем и вы физически малоподвижны, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем приступать к тяжелым упражнениям, таким как работа лопатой», — предупреждает Центральная служба новостей.

Кроме того, не следует чистить снег одновременно с курением, приемом пищи или сразу после чашечки крепкого кофе, так как это оказывает дополнительную нагрузку на сердце. Также медики советуют пить больше воды и чистить снег лопатой не спеша и с перерывами.