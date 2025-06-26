Врачи обнаружили, что инъекции для похудения разрушают поджелудочную железу

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) начало важное расследование после получения множества сообщений о случаях острого панкреатита у пациентов, использующих популярные лекарства класса ГПП-1, такие как «Мунджаро», «Оземпик» и «Вегови». Причем некоторые из этих случаев закончились летальным исходом, сообщает газета The Guardian.

Согласно данным системы «Желтые карточки», в 2025 году был зафиксирован 101 случай панкреатита у тех, кто принимал тирзепатид («Мунджаро»), и 22 случая среди пользователей семаглутида («Оземпик» и «Вегови»). С момента начала наблюдений общее число таких сообщений достигло около 400, причем около половины из них относятся к «Мунджаро».

Представитель MHRA отметил наличие явной связи между растущей популярностью этих препаратов и увеличением сообщений о побочных эффектах. Кроме того, экспертов настораживает, что в инструкциях к данным препаратам панкреатит упоминается как «редкий» побочный эффект, встречающийся примерно у одного из ста пациентов.

В ответ на эти тревожные данные MHRA начало совместное исследование с Genomics England, целью которого является выявление возможных генетических факторов риска. Участникам, госпитализированным с острым панкреатитом на фоне приема препаратов ГПП-1, будет предложено предоставить слюну для глубокого анализа.

Медики настоятельно советуют пациентам с сильными болями в животе, тошнотой или лихорадкой при использовании этих препаратов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.