Врачи обнаружили, что инъекции для похудения разрушают поджелудочную железу
Здоровье

26 июня, 19:05

1 мин.

Врачи обнаружили, что инъекции для похудения разрушают поджелудочную железу

Мария Задорожная
Автор
Девушка ставит укол для похудения
Фото blackCAT, iStock

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) начало важное расследование после получения множества сообщений о случаях острого панкреатита у пациентов, использующих популярные лекарства класса ГПП-1, такие как «Мунджаро», «Оземпик» и «Вегови». Причем некоторые из этих случаев закончились летальным исходом, сообщает газета The Guardian.

Согласно данным системы «Желтые карточки», в 2025 году был зафиксирован 101 случай панкреатита у тех, кто принимал тирзепатид («Мунджаро»), и 22 случая среди пользователей семаглутида («Оземпик» и «Вегови»). С момента начала наблюдений общее число таких сообщений достигло около 400, причем около половины из них относятся к «Мунджаро».

Представитель MHRA отметил наличие явной связи между растущей популярностью этих препаратов и увеличением сообщений о побочных эффектах. Кроме того, экспертов настораживает, что в инструкциях к данным препаратам панкреатит упоминается как «редкий» побочный эффект, встречающийся примерно у одного из ста пациентов.

В ответ на эти тревожные данные MHRA начало совместное исследование с Genomics England, целью которого является выявление возможных генетических факторов риска. Участникам, госпитализированным с острым панкреатитом на фоне приема препаратов ГПП-1, будет предложено предоставить слюну для глубокого анализа.

Медики настоятельно советуют пациентам с сильными болями в животе, тошнотой или лихорадкой при использовании этих препаратов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

