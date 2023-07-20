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Сегодня, 18:15

Врачи назвали симптомы развивающегося боррелиоза

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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Клещ на листке.
Фото Freepik/erik-karits-2093459

19 июля на портале «Ридус» иммунолог Николай Крючков назвал симптомы боррелиоза (она же — болезнь Лайма), заболеваемость которым втрое выросла в Подмосковье. «Это всего лишь часть реального количества случаев. Очень много уходят в подострый и хронический боррелиоз, который часто напоминает другие хронические заболевания, например, аутоиммунные, поражения черепно-мозговых нервов или оболочек головного мозга, менингоэнцефалит. В хронической форме диагностировать болезнь Лайма — это очень нетривиальная задача», — пояснил специалист.

Первые симптомы боррелиоза могут появиться уже через две недели. Характерный признак — кольцевидная эритема в месте укуса. Однако болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу атаковать нервную систему, суставы, сердце. «В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — отметил Николай Крючков.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, может проявляться различными симптомами. «Место укуса может краснеть в диаметре более пяти сантиметров, а само пятно — появиться только через 7-10 дней после укуса. На начальном этапе болезни, человек может испытывать признаки общей интоксикации, такие как лихорадка, озноб, головные боли, ломота в теле, тошнота, общая слабость и быстрая утомляемость. Температура тела может повышаться от незначительной до 40 градусов», — пояснила медик.

По ее словам, в некоторых случаях, заболевание поражает нервную систему и сердце, что отражается головными болями, снижением памяти, нарушением сна и другими симптомами. Признаки боррелиоза и их интенсивность могут отличаться в зависимости от стадии и тяжести заболевания.

«Если у вас обнаружились симптомы боррелиоза, необходимо обратиться к врачу. Для диагностики заболевания используют различные методы, включая выделение боррелий из биологических жидкостей и пораженных тканей организма, а также исследование крови на наличие антител к боррелиям. Лечение боррелиоза проводится с помощью антибиотиков и других медикаментов, которые назначает врач», — резюмировала Екатерина Курбатова.

Ранее, 30 марта, мы рассказывали, чем опасен укус клеща и что делать, если вас уже укусили.

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Медицина
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