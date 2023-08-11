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Сегодня, 13:45

Врачи назвали самых опасных пауков

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Агриопа паук.
Фото Freepik/pvproductions

10 августа кандидат биологических наук Владимир Гладун на портале «Кубань-информ» рассказал, что при индивидуальной непереносимости ядов насекомых, а также наличии хронических заболеваний, ослабленном иммунитете и других особенностях организма укус паука, в частности каракурта или желтосумного колющего паука, может оказаться смертельным.

«Если паук прокусил кожу человека, то в первую очередь надо снять аллергическую реакцию. В этом помогут антигистаминные препараты, после чего обязательно обратитесь к врачу, чтобы исключить тяжелые последствия», — порекомендовал Владимир Гладун.

Самыми опасными пауками, по словам токсиколога Михаила Кутушова, можно считать желтого сака, аргиопу и каракурта. Яд последнего парализует дыхание, вплоть до остановки. Каракурт занимает и первое место среди наиболее часто кусающих пауков. «Важно вовремя обратиться в больницу, особенно это касается детей и пожилых. Промойте рану с мылом, протрите спиртом или перекисью, приложите компресс и обездвижьте часть тела с местом укуса. Уже в больнице врачи введут специальную сыворотку или нестероидный препарат», — пояснил эксперт.

Ранее, 20 мая, мы рассказывали, как уберечь себя от укуса змей.

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