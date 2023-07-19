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Сегодня, 14:20

Врачи назвали признаки и причины деменции

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Медсестра утешает своего пожилого пациента, держа ее за руки
Фото istockphoto.com

Кандидат медицинских наук врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков 9 июля в беседе с RT рассказал, как распознать деменцию. «Деменция — это состояние, характеризующееся снижением памяти и нарушением различных когнитивных функций, то есть фактически это приобретенная форма слабоумия. Это связано с органическими поражениями головного мозга», — пояснил специалист.

Формируется деменция, по его словам, при сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, черепно-мозговых травмах и опухолях. В числе симптомов — проблемы с памятью, дезориентированность в пространстве и времени, чрезмерное отвлечение, странные или навязчивые мысли, усталость, ложные воспоминания, нарушение режима сна, неряшливое поведение, трудности с артикуляцией, произношением слов и написанием разборчивого письма, резкие и частые перепады настроения или стойкое безразличие, редко — слуховые и зрительные галлюцинации.

Врач-невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская рассказала СЭ, что при первых признаках важно показаться специалисту. Диагностику деменции осуществляет невролог или психиатр. «Необходимо полное обследование пациента: общий анализ крови и мочи, исследование активности печеночных трансаминаз и гамма-ГТ, гормонов щитовидной железы, исследование концентрации билирубина, альбумина, креатинина и азота мочевины, при возможности — концентрации витамина В12 и фолиевой кислоты. Поскольку деменция может быть вторичным заболеванием и связана в том числе с метаболическими нарушениями», — подытожила врач.

Ранее, 7 февраля, мы рассказывали, можно ли предотвратить деменцию.

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