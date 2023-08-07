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Сегодня, 06:30

Врачи назвали причины появления мешков под глазами

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Женщина клеит патчи под глаза.
Фото Freepik/freepik

6 августа в эфире радио Sputnik врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, почему могут появиться мешки под глазами. По ее словам, чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания — избытка в рационе соли и простых углеводов (булок, сладкого и так далее).

Также провоцировать отеки могут некоторые заболевания. «Если отеки на глазах держатся в течение дня, а не пропадают к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу. Мешки под глазами могут быть признаком заболевания, например, щитовидной железы или почек», — предупредила специалист. Иногда решить проблему может только пластический хирург.

Врач, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала СЭ, что припухлость под глазами может быть индивидуальной особенностью конкретного человека, временной реакцией на недосып или стресс (например, если долго плакали).

Также мешки под глазами могут сигнализировать о возрастных изменениях. «Со временем кожа теряет эластин и коллаген, как следствие, упругость, становится дряблой, растянутой и обезвоженной. Из-за этого образуются характерные мешки», — подытожила эксперт.

Ранее, 21 марта, мы рассказывали, почему патчи бесполезны от темных кругов под глазами.

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Медицина
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