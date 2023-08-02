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Сегодня, 08:50

Врачи назвали причины и способы лечения вальгусной деформации стопы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Ноги балерины в чешках.
Фото Freepik/rawpixel-com

Травматолог-ортопед, заместитель главного врача «КИТ» (Клиники Ильи Труханова) Рашид Бельхамиди 19 июля в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал о причинах так называемой косточки"на ногах, или Hallux valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы). «Обычно Hallux valgus развивается на фоне поперечного плоскостопия и чаще всего у женщин, поскольку это заболевание связано с гормональной перестройкой. Есть три периода, когда может усилиться образование и рост «косточек»: пубертатный, беременность и постменопауза», — пояснил специалист.

Также к появлению «косточки» на ногах приводят генетическая предрасположенность, нарушения метаболизма, чрезмерное употребление алкоголя, болезнь почек и такие системные заболевания, как ревматоидный артрит и подагра. Вальгусная деформация стоп часто встречается у людей, профессионально занимающихся балетом, художественной гимнастикой или фигурным катанием.

Кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Александр Карандин рассказал СЭ, что «косточка» на ноге действительно появляется по многим причинам. Но преимущественно — это слабость (гипотрофия) мышц стопы и, как следствие, невозможность удерживать кости в комфортном положении.

«Это может быть в том числе и следствием постоянного ношения тесной, неудобной обуви, в которой невозможна полноценная работа мышц. Патология становится заметна не сразу, а прогрессирует постепенно, в течение многих лет, приводя к деформации костей. Исправить результат, снова накачав мышцы, как правило, не удается, поэтому на помощь приходят современные хирургические техники, исправляющие оси стопы», — заключил медик.

Ранее, 7 июня, мы рассказывали, как предотвратить вальгусную деформацию стопы и что делать, если она уже проявилась.

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Медицина
Советы и рекомендации
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