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Сегодня, 21:45

Врачи назвали неявные признаки развивающегося диабета

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка на приеме у гинеколога.
Фото Freepik/stefamerpik

8 августа в беседе с изданием «Газета.Ру» эндокринолог Елена Островская рассказала о неявном симптоме диабета у женщин. «Часто происходит так: женщин беспокоит раздражение слизистых, и они обращаются к гинекологу, а при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови», — пояснила специалист. Кроме того, сигнализировать о диабете может повышенная утомляемость, жажда, частые мочеиспускания и колебания в весе.

Стоматолог-терапевт сети клиник Dental Way Ирина Сульдина рассказала СЭ, что некоторые признаки диабета могут наблюдаться и на других слизистых оболочках. «Как и в случае с зудом в интимной зоне, дискомфорт может коснуться и других слизистых, например, в полости рта. Признаки диабета здесь — это отечность, кровоточивость и краснота», — подчеркнула эксперт.

Ранее, 25 февраля, мы рассказывали об изменениях на ногах, которые могут говорить о диабете.

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