Врач Жовтан рассказала, сколько ложек солнцезащитного крема нужно нанести на тело, чтобы не сгореть

Дерматолог, косметолог Наталия Жовтан рассказала о правилах нанесения солнцезащитного крема.

«Все санскрины можно разделить на средства, содержащие физические и химические фильтры, причем физические отражают вредное излучение, а химические трансформируют в иную энергию. Основное правило — это наносить достаточное количество средства за 20-30 минут до выхода из дома. На всю поверхность тела понадобится около 30 миллилитров средства», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Иными словами, разовый объем крема, который нужно нанести на тело перед выходом на солнце, — не менее двух столовых ложек. По словам специалиста, важно делать перерыв между нанесением солнцезащитного средства и другой косметики не менее 15-20 минут.